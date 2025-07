Nhân vật rất… hấp dẫn tôi muốn kể đến là Nguyễn Hữu Mai (63 tuổi), quê ở Hà Tĩnh. Ông từng là bộ đội tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và xuất ngũ năm 1982. Được người nhà giới thiệu, ông ra Hà Nội làm bảo vệ và gắn bó với công việc này suốt nhiều năm. Ông hiền lành, chịu khó, tính cẩn thận, gần gũi, thân thiện và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Chính vì vậy mà mọi người trong tòa nhà, ai cũng quý mến và tin tưởng từ việc gửi đồ, gửi chìa khóa đến nhờ các việc khác. Song, điều đáng học tập ở người lính từng trải này là ý thức sử dụng điện an toàn và tiết kiệm đã trở thành thói quen, nếp sống hằng ngày.

Bác bảo vệ chung cư CT3 ở P.Phú Diễn (Hà Nội) Nguyễn Hữu Mai là tấm gương sáng về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm Ảnh: TGCC

Dù không có bằng cấp chuyên môn, nhưng ông Mai "an toàn điện" rất sáng dạ và luôn có ý thức học hỏi để sử dụng thành thạo các thiết bị trong tòa nhà. Chỉ cần hướng dẫn một lần là ông ghi nhớ và làm được ngay. Ở ông, không chỉ có ý thức tiết kiệm điện từ việc nhỏ mà còn đặt an toàn lên hàng đầu. Từ hệ thống đèn chiếu sáng, quạt thông gió, đến các thiết bị điện trong phòng trực, nhà xe, phòng kỹ thuật, ông thường xuyên kiểm tra cẩn thận. Có lần, phát hiện ổ cắm và đường điện ở khu vực tầng ba có dấu hiệu chập điện do quá tải, ông Mai "an toàn điện" lập tức báo cho ban quản trị để thay mới. Những việc tưởng chừng nhỏ ấy, nếu không kịp thời phát hiện, có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Đối với các thiết bị hằng ngày như quạt, ti vi, ấm siêu tốc…, dùng xong là ông rút phích cắm điện khỏi ổ hoặc tắt công tắc. Mỗi lần ra khỏi phòng, ông thường ngắt aptomat hoặc kéo cầu dao xuống cho yên tâm. Ông bảo: "Giờ cháy nổ nhiều, sợ lắm, cẩn thận không thừa". Máy điều hòa chỉ dùng khi trời nắng nóng và luôn để ở mức 26 độ C trở lên. Còn quạt ở cầu thang phục vụ cư dân, ông chỉ bật lúc oi bức, đông người và thường tắt sớm trước 21 giờ để tránh lãng phí điện và hư hỏng. Hôm nào trời mát, thì ông không bật để tiết kiệm kiệm.

Với trẻ nhỏ, ông luôn nhắc nhở nhẹ nhàng: không được đưa ngón tay hay những vật nhọn kim loại vào ổ cắm điện, không chơi đùa hay đá bóng gần các thiết bị điện ở chung cư. Đối với cư dân, ông căn dặn: "Nếu có mùi khét hay hiện tượng gì lạ thì nhớ ngắt cầu dao trong nhà mình rồi báo cho ban quản lý để xử lý ngay". Những lời ân cần ấy đã giúp cư dân thận trọng hơn và biết cách xử lý khi xảy ra sự cố. Với ông, an toàn điện bắt đầu từ những điều nhỏ nhất để mang lại cuộc sống bình yên mỗi ngày.

Buổi sáng gần đây, khi cư dân hầu hết đã đi làm, một gia đình ở tầng 8 rời nhà mà quên tắt bếp. Lúc sau, khói bắt đầu lan ra qua khe cửa cùng mùi khét bốc lên, xen lẫn những tiếng nổ lách tách phát ra từ bên trong. Mọi người vẫn chưa ai hay biết vì hệ thống báo cháy chưa kịp kích hoạt. May mắn thay, chị lao công đang quét dọn ở hành lang chung cư phát hiện kịp thời và lập tức gọi xuống cho ông Mai đang ở tầng dưới. Ngay lập tức, ông lao vào phòng kỹ thuật, nhanh chóng ngắt aptomat của căn hộ đang có sự cố để cắt hẳn nguồn điện. Liền sau đó, ông hô hoán mọi người đến hỗ trợ. Nhờ phản ứng nhanh trí và sự am hiểu về điện, đám cháy mới vừa bùng phát đã được ngăn chặn kịp thời. Cư dân tòa nhà thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều khen ngợi sự thông minh, trách nhiệm của ông Mai "an toàn điện" và chị lao công đã tránh được một vụ hỏa hoạn lớn có thể xảy ra.