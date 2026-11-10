Ông Netanyahu lơ đối thủ, kêu gọi lập 'chính phủ đoàn kết' ở Israel

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 9.11 đã lên tiếng sau khi đối thủ Gadi Eisenkot được Tổng thống Isaac Herzog trao quyền thành lập liên minh cầm quyền.