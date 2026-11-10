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    Ông Netanyahu lơ đối thủ, kêu gọi lập 'chính phủ đoàn kết' ở Israel

    Ông Netanyahu lơ đối thủ, kêu gọi lập 'chính phủ đoàn kết' ở Israel

    La Vi - Văn Khoa
    Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 9.11 đã lên tiếng sau khi đối thủ Gadi Eisenkot được Tổng thống Isaac Herzog trao quyền thành lập liên minh cầm quyền.

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