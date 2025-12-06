Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Tại đây, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Minh Long đã thông báo các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đối với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Vũ Đại Thắng ẢNH: VIẾT THÀNH/HNM

Theo quyết định số 287-QĐ/TU ngày 14.11.2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo quyết định số 346-QĐ/TU ngày 6.12.2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ông Vũ Đại Thắng, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội được chỉ định tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Vũ Đại Thắng nhận nhiệm vụ công tác mới.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Hà Nội, sự tích cực, chủ động tham mưu của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự năm 2025, và yêu cầu Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần tiếp tục tham mưu cho thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong thời gian tới.

Cạnh đó, thực hiện tốt nghị quyết số 490/NQ-HĐND ngày 27.11.2025 của HĐND TP.Hà Nội về xây dựng khu vực phòng thủ TP.Hà Nội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực gác, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Cũng tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của thủ đô năm 2025.

Cạnh đó, ông Nguyễn Duy Ngọc đã thông tin một số nét khái quát về phương hướng phát triển thủ đô theo Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ TP.Hà Nội, xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại và khẳng định Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp thu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các ý kiến, định hướng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong thực hiện các nhiệm vụ một cách hiệu quả.