Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Nguyễn Huy Dũng làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Mai Hà
Mai Hà
22/05/2026 11:50 GMT+7

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL). Quyết định có hiệu lực từ ngày 21.5.2026.

Ông Nguyễn Huy Dũng làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Huy Dũng

ẢNH: BỘ TT-TT

Ông Nguyễn Huy Dũng sinh năm 1983, tại Hà Nội, là kỹ sư công nghệ thông tin, cử nhân kinh tế, là chuyên gia, nhà quản lý về công nghệ và kinh tế.

Ông Nguyễn Huy Dũng từng giữ nhiều chức vụ như: Cục trưởng Cục An toàn thông tin; Cục trưởng Cục Tin học hóa; Thứ trưởng Bộ TT-TT (cũ) phụ trách an ninh mạng, chuyển đổi số, hạ tầng số, Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Tháng 11.2020, ông Nguyễn Huy Dũng được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ TT-TT, thời điểm đó ông cũng là thứ trưởng trẻ nhất (37 tuổi). Tháng 9.2024, ông được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Tháng 6.2025, ông Nguyễn Huy Dũng được điều động giữ chức Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.  

Năm 2023, ông Nguyễn Huy Dũng được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) bầu chọn vào danh sách lãnh đạo trẻ tiêu biểu toàn cầu, ghi nhận những nỗ lực hợp tác quốc tế và đóng góp của ông cho sự phát triển của công nghệ số vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở Việt Nam và thế giới.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL là bà Lâm Thị Phương Thanh; các thứ trưởng gồm các ông, bà: Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thủy, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong, Phan Tâm và Nguyễn Huy Dũng.

Tin liên quan

Ông Nguyễn Huy Dũng làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Ông Nguyễn Huy Dũng làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Huy Dũng được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Huy Dũng Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL bổ nhiệm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận