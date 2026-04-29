Ông Nguyễn Thanh Nghị thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng ở Quảng Ngãi

Chiều 29.4, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại phường Đăk Cấm và Đăk Bla (Quảng Ngãi), nhân dịp lễ 30.4 và 1.5.

Ông Nguyễn Thanh Nghị thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thu tại phường Đăk Cấm (Quảng Ngãi) ẢNH: THU HIỀN

Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Văn phòng Trung ương Đảng.

Về phía tỉnh Quảng Ngãi, có ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo các phường Đăk Bla, Đăk Cấm.

Tại phường Đăk Cấm, đoàn đã đến thăm, trao quà cho 2 gia đình chính sách, gồm: Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thu và ông Hoàng Khắc Sỹ, người trực tiếp tham gia kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học.

Tại các gia đình, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, làm tấm gương để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thanh Nghị thăm, trao quà cho ông Hoàng Khắc Sỹ tại phường Đăk Cấm (Quảng Ngãi) ẢNH: THU HIỀN

Tiếp đó, tại Xí nghiệp may Kon Tum (phường Đăk Bla), đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị mong muốn công nhân, người lao động tiếp tục nỗ lực vượt khó, phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù lao động, từng bước nâng cao đời sống. Đồng thời đề nghị Xí nghiệp may Kon Tum quan tâm hơn nữa đến điều kiện làm việc, chế độ, phúc lợi, tạo môi trường ổn định để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.