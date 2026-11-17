Ông Nguyễn Phi Long (thứ tư từ phải sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng BCH Hội Nhà văn Việt Nam chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội ẢNH: T.L

Trường hợp đặc biệt về độ tuổi

Sáng 17.11, tại trụ sở Đảng ủy và Hội Nhà văn Việt Nam, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ, đồng thời giao nhiệm vụ cho PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ.

Theo quyết định, ông Nguyễn Thế Kỷ được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là nhân sự thuộc diện Ban Bí thư quản lý và là trường hợp đặc biệt về độ tuổi theo quy định của Ban Bí thư.

Quyết định do bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ký ngày 11.11.2026.

Cũng trong sáng 17.11, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã tiến hành bỏ phiếu bầu PGS-TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc kiện toàn hai vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy và Hội Nhà văn Việt Nam được xem là bước cần thiết nhằm ổn định tổ chức, bảo đảm sự lãnh đạo và điều hành hoạt động của Hội trong giai đoạn hiện nay.

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Thế Kỷ Ảnh: NVCC

Từ nhà quản lý báo chí đến tác giả sân khấu, văn học

PGS-TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ sinh ngày 25.8.1960, quê huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ông từng công tác trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ tại địa phương và các cơ quan Trung ương.

Trưởng thành từ phóng viên truyền hình, ông từng giữ chức Phó giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An (1994-2000); Tổng biên tập Báo Nghệ An kiêm Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An (2000-2003); Bí thư Huyện ủy Nam Đàn (2003-2005).

Năm 2005, ông được điều động về Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, giữ chức Vụ trưởng Vụ Báo chí. Sau đó, ông đảm nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương (2007-2010), Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (2010-2016).

Tháng 1.2016, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tháng 3.2016, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

Sau khi thôi giữ chức Tổng giám đốc VOV vào tháng 6.2021, ông tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương. Tháng 11.2021, ông được trao Huân chương Độc lập hạng Ba.

Ngày 17.11.2026, ông được Ban Bí thư chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 và được Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng tác nhiều thể loại

Bên cạnh hoạt động quản lý và nghiên cứu, ông Nguyễn Thế Kỷ còn sáng tác kịch bản sân khấu, tiểu thuyết, thơ và các công trình lý luận, phê bình. Các tác phẩm của ông tập trung vào đề tài lịch sử, văn hóa, danh nhân và chiến tranh cách mạng.

Ở lĩnh vực sân khấu, ông là tác giả các kịch bản Chuyện tình Khau Vai, Mai Hắc Đế, Hừng Đông, Thầy Ba Đợi, Hoa lửa Truông Bồn, Huyền thoại Gò Rồng Ấp, Ngàn năm mây trắng, Nợ nước non, Từ Việt Bắc về Hà Nội, Trái tim người dẫn đường...

Một số tác phẩm được dàn dựng và trao giải tại các cuộc thi, liên hoan sân khấu. Vở cải lương Mai Hắc Đế nhận giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2015; Hừng Đông nhận giải A của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam năm 2016. Năm 2019, vở kịch nói Huyền thoại Gò Rồng Ấp đoạt giải Hoa Dâm Bụt (tương đương giải Vàng) tại Liên hoan Sân khấu quốc tế Trung Quốc - ASEAN lần thứ 7; ông Nguyễn Thế Kỷ cũng nhận giải Tác giả kịch bản xuất sắc nhất.

Ở thể loại tiểu thuyết, ông có các tác phẩm Chuyện tình Khau Vai (2019), Hừng Đông (2020) và bộ tiểu thuyết lịch sử Nước non vạn dặm. Bộ sách gồm 5 tập: Nợ nước non (2022), Lênh đênh bốn biển (2023), Từ Việt Bắc về Hà Nội (2024), Đường lên Điện Biên (2024) và Việt Nam - Hồ Chí Minh (2025), tái hiện cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một cảnh trong vở Từ Việt Bắc về Hà Nội (Nhà hát Cải lương Việt Nam) Ảnh: Nhà hát cung cấp





Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ cùng hai diễn viên chính của phim điện ảnh Chuyện tình Khau Vai chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của ông Ảnh: NVCC

Hai tập Nợ nước non và Từ Việt Bắc về Hà Nội được trao giải A cho tác phẩm văn học, nghệ thuật xuất sắc về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các năm 2022 và 2024. Một số bài thơ của ông được phổ nhạc, trong đó có Tổ quốc, Trường Sa, Bâng khuâng Trường Sa, Miền Trung ơi, Bài ca ASEAN.

Tiểu thuyết Chuyện tình Khau Vai cũng được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên, do đạo diễn Trần Chí Thành thực hiện. Phim có buổi giới thiệu vào tháng 10.2026 và dự kiến phát hành rộng rãi trong tháng 11.2026.

Trong lĩnh vực lý luận, phê bình, ông là tác giả công trình Lý luận văn hóa, văn nghệ Việt Nam - Nền tảng và phát triển (2 tập, 2017 và 2019), cùng một số sách nghiên cứu về văn hóa, báo chí, truyền thông như Bản sắc văn hóa của người Nghệ Tĩnh (2001), Những nẻo đường di sản (2008), Nói năng, giao tiếp trên đài truyền hình (2012), Báo chí dưới góc nhìn thực tiễn (2015), Báo chí và truyền thông Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (2020).

Ông từng được trao Huân chương Lao động hạng Ba năm 2017, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2021 cùng một số phần thưởng của Nhà nước Lào, Campuchia và Đảng Cộng sản Liên bang Nga.