Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1833/QĐ-TTg ngày 23.9 của Thủ tướng Chính phủ về việc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Tri Thức.

Ông Nguyễn Tri Thức được Thủ tướng cho thôi chức Thứ trưởng Bộ Y tế theo nguyện vọng ẢNH: VGP

Theo đó, ông Nguyễn Tri Thức được thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế theo nguyện vọng.

Ông Nguyễn Tri Thức sinh ngày 16.9.1973, quê xã Cát Tân, H.Phù Cát, tỉnh Bình Định (cũ). Trình độ chuyên môn: tiến sĩ Nội khoa, bác sĩ Chuyên khoa II; cử nhân tiếng Anh.

Trước khi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 6.2024, ông Nguyễn Tri Thức từng làm Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Ông Thức là đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

Ở vai trò Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Tri Thức được phân công trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: chăm sóc bà mẹ và trẻ em; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong y tế; tiếp nhận, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, sinh phẩm; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế; hoạt động hợp tác quốc tế về y tế; hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành y tế; công tác thanh niên ngành y tế. Tham gia chỉ đạo công tác pháp chế ngành y tế; tham gia các ban chỉ đạo, các tổ chức phối hợp liên ngành Trung ương theo lĩnh vực được phân công.

Ông Thức cũng được phân công theo dõi, chỉ đạo 21 đơn vị trực thuộc bộ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế phân công.

Như vậy, với việc ông Thức thôi chức Thứ trưởng Bộ Y tế, cơ cấu lãnh đạo Bộ Y tế hiện nay gồm Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 4 thứ trưởng: ông Vũ Mạnh Hà, ông Đỗ Xuân Tuyên, ông Lê Đức Luận, bà Nguyễn Thị Lên Hương.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) khởi tố, bắt giam về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự. Động thái tố tụng đối với ông Thuấn là kết quả quá trình điều tra mở rộng vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.