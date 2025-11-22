Ống Nhựa Bình Minh: Vật tư an toàn, bảo vệ nguồn nước sạch cho cả gia đình

An toàn bắt đầu từ những chi tiết không nhìn thấy

Khi xây nhà, bên cạnh yếu tố bền đẹp, sự an toàn cho cả gia đình cũng cần được chú trọng. Sự an toàn không chỉ đến từ những hạng mục hiện hữu như tường, nền, cửa, hay thiết bị nội thất, mà còn xuất hiện ở những chi tiết không nhìn thấy nhưng đóng vai trò thiết yếu, chẳng hạn như hệ thống đường ống nước ngầm, nơi âm thầm gìn giữ nguồn nước sạch, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình mỗi ngày.

Theo các nghiên cứu, vật liệu đường ống có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến độ an toàn của nguồn nước. Một hệ thống ống dẫn kém chất lượng có thể khiến nguồn nước bị nhiễm tạp chất, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi, những đối tượng nhạy cảm với các hợp chất tồn dư trong nước. Vì vậy, lựa chọn hệ thống ống đạt chuẩn an toàn vừa là chi tiết kỹ thuật, vừa là yếu tố nền tảng cho một ngôi nhà "khỏe mạnh" và bền vững.

Thấu hiểu điều đó, Nhựa Bình Minh không ngừng cải tiến, đặt chất lượng và an toàn lên hàng đầu, trở thành lựa chọn đáng tin cậy của hàng triệu gia đình Việt Nam. Toàn bộ sản phẩm đều sử dụng hệ phụ gia không chứa kim loại nặng, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng, thân thiện với môi trường. Đặc biệt, Nhựa Bình Minh cũng là một trong những thương hiệu thuộc lĩnh vực nhựa xây dựng đạt chứng nhận WRAS (Water Regulations Advisory Scheme – Anh Quốc). Đây là một trong những chứng nhận uy tín và khắt khe bậc nhất đối với các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với nước uống, nước sinh hoạt.

Theo WRAS, các vật liệu đạt chứng nhận phải vượt qua chuỗi kiểm nghiệm nghiêm ngặt về độc tính, mùi vị, độ trong của nước, khả năng phát sinh vi sinh vật, và hàm lượng kim loại nặng. Điều này đồng nghĩa với việc nước sinh hoạt chảy qua ống Nhựa Bình Minh được đảm bảo an toàn tối đa. Với chủ nhà, đây chính là sự đầu tư đáng giá cho sức khỏe lâu dài của cả gia đình.

Nhựa Bình Minh thấu hiểu và không ngừng cải tiến để trở thành lựa chọn an toàn hàng đầu cho mọi công trình

An toàn toàn diện: Nền tảng cho một tổ ấm bền vững

Với Nhựa Bình Minh, an toàn không chỉ là chuyện "nước sạch chảy trong ống", mà còn là an toàn trong vận hành. Theo đó, mỗi mét ống được tạo ra để đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định suốt nhiều năm. Nhờ quy trình sản xuất, kiểm định nghiêm ngặt, ống và phụ tùng Nhựa Bình Minh có độ bền cơ học và khả năng chịu áp vượt trội, tăng độ kín, giảm rò rỉ, nứt vỡ, qua đó kéo dài tuổi thọ công trình.

Kết quả là mang lại lợi ích kép cho gia chủ, vừa yên tâm về chất lượng nước, vừa tiết kiệm đáng kể chi phí bảo trì, sửa chữa trong suốt vòng đời công trình.

Hệ thống ống bền bỉ, tiết kiệm chi phí dài hạn

An toàn mà Nhựa Bình Minh hướng đến còn bao hàm cả yếu tố môi trường. Doanh nghiệp tiên phong hướng đến phát triển vật liệu xanh và sản xuất bền vững. Nhựa Bình Minh là một trong những đơn vị thuộc ngành nhựa và vật liệu xây dựng tại Việt Nam đạt chứng nhận Singapore Green Building Product (SGBP) ở mức cao nhất – Leader – cho các dòng sản phẩm ống và phụ tùng ống PVC-U, PP-R, HDPE dùng cho nước uống và PE gân dùng cho nước thải. Chứng nhận này khẳng định vòng đời sản phẩm BMP đáp ứng toàn diện các tiêu chí từ quản lý chất lượng, năng lượng, nước, chất thải, loại bỏ chất độc hại và kim loại nặng cho đến các yêu cầu về đánh giá dấu chân carbon, nhận thức khí nhà kính và đổi mới xanh - khẳng định đẳng cấp sản phẩm xanh theo chuẩn quốc tế, tăng điểm tuyệt đối cho công trình xanh.

Song song đó, Nhựa Bình Minh cũng là doanh nghiệp được Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) cấp chứng nhận Lotus Green Product theo tiêu chuẩn ISO 14024 cho hai dòng sản phẩm ống và phụ tùng PVC-U, PP-R, HDPE và HDPE gân thành đôi. Đây là cột mốc quan trọng không chỉ khẳng định vị thế tiên phong của Nhựa Bình Minh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng xanh, mà còn thể hiện cam kết dài hạn với các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.

Nhờ hệ thống chứng nhận quốc tế này, người tiêu dùng có thể kiểm chứng rõ ràng nguồn gốc, tiêu chuẩn và mức độ an toàn của từng sản phẩm.

Với mỗi gia đình, việc lựa chọn hệ thống ống nước đạt chuẩn xanh quốc tế giúp duy trì nguồn nước trong lành, an toàn cho mọi thành viên. Đồng thời, vật liệu thân thiện môi trường còn góp phần giảm phát thải, tạo nên không gian sống xanh, thoáng mát và dễ chịu. Đó cũng chính là giá trị của một tổ ấm bền vững, nơi mỗi chi tiết đều góp phần nuôi dưỡng cuộc sống an toàn và khỏe mạnh.

Chọn Nhựa Bình Minh, chọn an toàn trong từng mét ống, an tâm cho cả gia đình

Gần 50 năm đồng hành cùng hàng triệu công trình Việt Nam, Nhựa Bình Minh không ngừng khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực vật tư xây dựng an toàn. Vị thế ấy không đến từ những khẩu hiệu quảng bá, mà được xây dựng qua thời gian, bằng chất lượng sản phẩm được kiểm chứng, độ bền được khẳng định và niềm tin được lan tỏa qua từng công trình.

Chọn Nhựa Bình Minh là quyết định đầu tư cho sự an toàn trọn vẹn của tổ ấm. Từ an toàn sức khỏe với nguồn nước sạch, an toàn vận hành nhờ hệ thống bền bỉ, đến sự an toàn cho môi trường qua vật liệu xanh, giảm phát thải. Mỗi đường ống Nhựa Bình Minh là cam kết vững chắc cho một cuộc sống tiện nghi, bền vững và an tâm dài lâu.