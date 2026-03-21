Ống nước kéo ngang nhà, người dân Biển Bạch vẫn chật vật mua từng lu nước

Đường ống đã có, nước vẫn chưa về

Ở vùng nông thôn tỉnh Cà Mau, giếng khoan là nguồn nước quen thuộc, nhưng tại xã Biển Bạch thì nước ngầm nhiễm mặn, nhiễm phèn nên không dùng được. Trong khi đó, đường ống đã kéo hơn 6 tháng ở xã này mà vẫn chưa có nước.

Mùa mưa, người dân chắt chiu từng giọt nước trời. Đến mùa khô, câu chuyện "khát nước" lại lặp lại, buộc nhiều gia đình phải chi tiền triệu mỗi tháng để mua nước ngọt.

Dù đường ống nước kéo ngang nhà nhưng nhiều hộ dân ở xã Biển Bạch vẫn thiếu nước sạch sinh hoạt ẢNH: G.B

Chị Bùi Thị Vẹn (ấp Thanh Tùng) là một trong những người đặt kỳ vọng vào hệ thống cấp nước tập trung. Nghe tin có nước máy, dù hoàn cảnh khó khăn, chị vẫn mua đường ống, chờ ngày có nước về nhà.

Thế nhưng, hơn nửa năm trôi qua, thứ chị Vẹn cùng nhiều bà con nơi đây nhận được chỉ là những đoạn ống rỗng, không có nước chảy ra. "Vùng này nước không khoan được, toàn phèn. Giờ một lu nước phải mua 50.000 đồng để tắm cho con", chị Vẹn nói.

Người dân xã Biển Bạch phải xài nước ao, đìa ẢNH: G.B

Không riêng chị Vẹn, hơn 40 hộ dân trong khu vực đã tự bỏ tiền mua ống, lắp đồng hồ nhiều tháng trước theo lời hứa "sớm có nước", nhưng đến nay vẫn chưa có giọt nào.

Bà Võ Thị Thơ (ấp Thanh Tùng) cho biết, 10 năm về làm dâu tại đây nhưng bà chưa từng được dùng nước máy sạch. Gia đình sống phụ thuộc hoàn toàn vào nước mưa trữ lại. Hai bồn chứa cũng không đủ nhu cầu.

Đến mùa khô, chi phí mua nước trở thành gánh nặng. "Mỗi tuần tốn mấy trăm ngàn đồng, xài tiết kiệm mấy cũng không đủ. Tụi nhỏ phải tắm nước ao, đìa", bà Thơ chia sẻ.

Thiếu nước ngầm, người dân phải trông chờ vào ghe chở nước từ nơi khác đến, với giá khoảng 40.000 đồng cho một lu 700 lít.

Người dân phải mua một lu nước với giá 40.000 - 50.000 đồng ẢNH: G.B

Nhưng ngay cả việc mua nước cũng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Những nhà ít lu chứa thường bị ghe "làm biếng" ghé. Không có lựa chọn, nhiều gia đình phải dùng nước ao, đìa để tắm giặt rồi mới dùng nước mua để tráng lại.

Ông Lê Thành Văn, Bí thư Chi bộ ấp Thanh Tùng, cho biết tình trạng này đã kéo dài hàng chục năm. "Bà con khoan giếng không có nước ngọt. Giờ tuyến ống mới đầu tư còn khoảng 300 m chưa kéo xong nên nhiều hộ vẫn chưa có nước", ông Văn nói.

Đường ống dài, nước hụt dần

UBND xã Biển Bạch cho biết đã nhiều lần nhận phản ánh về nguồn nước từ trạm cấp nước tập trung kênh 9 bị sình lầy, dơ bẩn. Nhiều tuyến như kênh 15, kênh 16, kênh Ngã Bát, ngọn kênh 14, kênh 23 và bờ tây sông Trẹm không được cung cấp đủ nước.

Ống nước đã kéo hơn 6 tháng nhưng gia đình chị Trần Bích Hân vẫn phải dùng nước ao, đìa sinh hoạt hằng ngày ẢNH: G.B

Ngày 20.3, ông Lê Văn Dãy, Phó chủ tịch UBND xã Biển Bạch, xác nhận trên địa bàn xã có khoảng 40 hộ đã lắp đồng hồ nhưng hoàn toàn không có nước, phải mua với giá khoảng 40.000 đồng/m3, một số hộ có nước thì chỉ canh hứng được vào ban đêm.

Lãnh đạo Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau thừa nhận tình trạng thiếu nước cục bộ tại Biển Bạch xảy ra hằng năm vào mùa khô. Nguyên nhân là đường ống dài mà người dân xài nước mùa khô đồng loạt nên bị thiếu nước cuối tuyến. Có những tuyến ống dài hơn 100 km nên áp lực nước giảm mạnh, khiến nhiều hộ dù đã lắp đồng hồ vẫn không có đủ nước sử dụng.

Giải pháp trước mắt được tính đến là nếu không khắc phục được sẽ phối hợp với Trung tâm nước tỉnh An Giang kéo đường ống để cấp nước cho các hộ cuối tuyến, vì khu vực này giáp ranh với tỉnh An Giang.