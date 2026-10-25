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    Ông Obama chỉ trích Tổng thống Trump về giá cả gia tăng

    Ông Obama chỉ trích Tổng thống Trump về giá cả gia tăng

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 24.10 đã có những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào Tổng thống Donald Trump, trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3.11.

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