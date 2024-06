Ông Park Hang-seo dự lễ ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng PCCC TP.HCM

8 giờ sáng 15.6, trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM; đại tá Hoàng Ngọc Huynh, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (C07) Bộ Công an cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức tham dự buổi lễ ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và cứu nạn cứu hộ TP.HCM.

Tham dự lễ ra mắt còn có ông Park Hang-seo, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam, cố vấn của Hiệp hội Giáo dục an toàn Hàn Quốc (đơn vị hỗ trợ trang thiết bị cho trung tâm).

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và cứu nạn cứu hộ TP.HCM

PC07

Trung tướng Lê Hồng Nam cho hay, thống kê của Công an TP.HCM trong 5 tháng đầu năm 2024, toàn địa bàn xảy ra 234 vụ cháy, làm 10 người tử vong, 4 người bị thương (tăng 8 người tử vong và 1 người bị thương so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, loại hình xảy ra cháy chủ yếu là nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và công ty, doanh nghiệp; địa bàn TP.Thủ Đức dẫn đầu số vụ cháy.

Ông Park Hang-seo dự lễ ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng PCCC và cứu nạn cứu hộ TP.HCM

PC07

Cũng theo Giám đốc Công an TP.HCM, việc thành lập Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và cứu nạn cứu hộ là nơi để người dân, học sinh, sinh viên có thể đến tham quan, học tập, nghiên cứu, nâng cao kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn, phòng ngừa sự cố, xử lý tai nạn...

Trước đó, C07 Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM và Hiệp hội Giáo dục an toàn Hàn Quốc tại Việt Nam đã thống nhất chọn đặt trung tâm nói trên tại số 254 Trần Hưng Đạo (Q.1) để lắp đặt, bố trí các trang thiết bị trải nghiệm.

Người dân khi đến Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và cứu nạn cứu hộ TP.HCM sẽ được học tập, trải nghiệm nhiều kỹ năng, kiến thức liên quan đến an toàn phòng cháy và cứu nạn

PC07

Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và cứu nạn cứu hộ TP.HCM sẽ đi vào hoạt động thí điểm trong thời gian 6 tháng, vào các ngày thứ bảy và chủ nhật mỗi tuần. Trung tâm được xem là điểm đến để mọi người có thể tìm hiểu sâu về kiến thức pháp luật liên quan PCCC và trải nghiệm, học tập các kỹ năng cần thiết khi gặp sự cố, tai nạn.