Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên

Ông Phạm Công Lộc dẫn dắt đội Trường ĐH Đồng Tháp thay HLV châu Âu

Hồng Nam
28/03/2026 08:11 GMT+7

Sau giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV 2026 - cúp THACO (TNSV THACO cup 2026), Trường ĐH Đồng Tháp đã có thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Đội Trường ĐH Đồng Tháp thay 'tướng'

Sau khi khép lại hành trình TNSV THACO cup 2026 (dừng bước ở vòng bảng), Trường ĐH Đồng Tháp đã thay đổi băng ghế huấn luyện đội bóng.

HLV Joao Pedro sẽ không tiếp tục đồng hành cùng đội. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiếp tục con đường theo học bằng HLV chuyên nghiệp và sẽ tìm đội bóng khác để thử sức. 

Đội bóng Trường ĐH Đồng Tháp được giao lại cho ông Phạm Công Lộc, một trong những người hiểu biết sâu sắc và cặn kẽ nhất bóng đá Đồng Tháp, sau nhiều năm cầm sa bàn chinh chiến.

Ông Phạm Công Lộc dẫn dắt đội Trường ĐH Đồng Tháp thay HLV châu Âu- Ảnh 1.

HLV Phạm Công Lộc hỗ trợ Trường ĐH Đồng Tháp ở giải đấu vừa qua trong vai trò cố vấn chuyên môn

ẢNH: KHẢ HÒA

Ông Phạm Công Lộc là thành viên của thế hệ vàng bóng đá Đồng Tháp, từng cùng những ngôi sao thế hệ trước như Trần Công Minh, Huỳnh Quốc Cường... đưa bóng đá xứ sen hồng đăng quang giải vô địch quốc gia năm 1996. Công Lộc và Công Minh là đại diện ưu tú cho thứ bóng đá phóng khoáng, gai góc và cá tính một thời của người miền Tây, dù không có nguồn lực dồi dào, nhưng lại thể hiện tinh thần tận hiến.

Hành trình mới 

Sau khi treo giày, như nhiều danh thủ khác, ông Phạm Công Lộc bén duyên với nghề huấn luyện. Tuy nhiên, hiếm người thành công bền bỉ như chiến lược gia được gọi vui là Lộc "cá lóc".

Dưới bàn tay chèo lái và "liệu cơm gắp mắm" tài tình của HLV Phạm Công Lộc, Đồng Tháp từng đoạt hạng năm V-League 2009, sau đó đoạt hạng ba V-League 2010. Đó là giai đoạn sân Cao Lãnh trở thành "chảo lửa" đi dễ khó về, luôn giúp Đồng Tháp ngáng chân những đội mạnh như HAGL, Đồng Tâm Long An hay Đà Nẵng. 

Ông Phạm Công Lộc dẫn dắt đội Trường ĐH Đồng Tháp thay HLV châu Âu- Ảnh 2.

Trường ĐH Đồng Tháp (áo vàng) để lại ấn tượng đẹp tại TNSV THACO cup 2026

ẢNH: ĐỘC LẬP

Dù Đồng Tháp không có lực lượng mạnh, phải chia tay trụ cột vì chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng nhờ tài chinh phục lòng người kết hợp triết lý dụng binh khéo léo, HLV Phạm Công Lộc vẫn chèo lái con tàu đi đúng hướng. Ông có 3 giai đoạn nắm đội Đồng Tháp, từng lui về làm giám đốc kỹ thuật để hỗ trợ cho ông Trần Công Minh ngồi ghế HLV trưởng.

Sau 10 năm, HLV Phạm Công Lộc tái xuất bóng đá, trong vai trò cố vấn đội Trường ĐH Đồng Tháp. Tài năng của ông đã giúp đội đại học xứ sen hồng chơi bóng cá tính và tận hiến. Ở TNSV THACO cup 2026, dù Trường ĐH Đồng Tháp chia tay vòng bảng với 3 điểm sau 3 trận, nhưng "lửa" miền Tây dưới đôi bàn tay nhen nhóm của thầy Lộc đã tỏa sáng rực rỡ. 

Với vai trò mới, ông Phạm Công Lộc có nhiệm vụ đưa Trường ĐH Đồng Tháp trở lại vòng chung kết TNSV THACO cup năm sau.

Sự xuất hiện của HLV Phạm Công Lộc trong vai trò HLV Trường ĐH Đồng Tháp, hay ông Hoàng Anh Tuấn với cương vị cố vấn Trường ĐH Nha Trang, cho thấy các đội ngày càng đầu tư mạnh mẽ hơn để chinh phục sân chơi do Báo Thanh Niên tổ chức. 

Ông Phạm Công Lộc dẫn dắt đội Trường ĐH Đồng Tháp thay HLV châu Âu- Ảnh 3.

 

Khám phá thêm chủ đề

trường đh đồng tháp Phạm Công Lộc Joao Pedro giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận