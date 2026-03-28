Ông Phạm Công Lộc dẫn dắt đội Trường ĐH Đồng Tháp thay HLV châu Âu

Đội Trường ĐH Đồng Tháp thay 'tướng'

Sau khi khép lại hành trình TNSV THACO cup 2026 (dừng bước ở vòng bảng), Trường ĐH Đồng Tháp đã thay đổi băng ghế huấn luyện đội bóng.

HLV Joao Pedro sẽ không tiếp tục đồng hành cùng đội. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiếp tục con đường theo học bằng HLV chuyên nghiệp và sẽ tìm đội bóng khác để thử sức.

Đội bóng Trường ĐH Đồng Tháp được giao lại cho ông Phạm Công Lộc, một trong những người hiểu biết sâu sắc và cặn kẽ nhất bóng đá Đồng Tháp, sau nhiều năm cầm sa bàn chinh chiến.

HLV Phạm Công Lộc hỗ trợ Trường ĐH Đồng Tháp ở giải đấu vừa qua trong vai trò cố vấn chuyên môn ẢNH: KHẢ HÒA

Ông Phạm Công Lộc là thành viên của thế hệ vàng bóng đá Đồng Tháp, từng cùng những ngôi sao thế hệ trước như Trần Công Minh, Huỳnh Quốc Cường... đưa bóng đá xứ sen hồng đăng quang giải vô địch quốc gia năm 1996. Công Lộc và Công Minh là đại diện ưu tú cho thứ bóng đá phóng khoáng, gai góc và cá tính một thời của người miền Tây, dù không có nguồn lực dồi dào, nhưng lại thể hiện tinh thần tận hiến.

Hành trình mới

Sau khi treo giày, như nhiều danh thủ khác, ông Phạm Công Lộc bén duyên với nghề huấn luyện. Tuy nhiên, hiếm người thành công bền bỉ như chiến lược gia được gọi vui là Lộc "cá lóc".

Dưới bàn tay chèo lái và "liệu cơm gắp mắm" tài tình của HLV Phạm Công Lộc, Đồng Tháp từng đoạt hạng năm V-League 2009, sau đó đoạt hạng ba V-League 2010. Đó là giai đoạn sân Cao Lãnh trở thành "chảo lửa" đi dễ khó về, luôn giúp Đồng Tháp ngáng chân những đội mạnh như HAGL, Đồng Tâm Long An hay Đà Nẵng.

Trường ĐH Đồng Tháp (áo vàng) để lại ấn tượng đẹp tại TNSV THACO cup 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Dù Đồng Tháp không có lực lượng mạnh, phải chia tay trụ cột vì chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng nhờ tài chinh phục lòng người kết hợp triết lý dụng binh khéo léo, HLV Phạm Công Lộc vẫn chèo lái con tàu đi đúng hướng. Ông có 3 giai đoạn nắm đội Đồng Tháp, từng lui về làm giám đốc kỹ thuật để hỗ trợ cho ông Trần Công Minh ngồi ghế HLV trưởng.

Sau 10 năm, HLV Phạm Công Lộc tái xuất bóng đá, trong vai trò cố vấn đội Trường ĐH Đồng Tháp. Tài năng của ông đã giúp đội đại học xứ sen hồng chơi bóng cá tính và tận hiến. Ở TNSV THACO cup 2026, dù Trường ĐH Đồng Tháp chia tay vòng bảng với 3 điểm sau 3 trận, nhưng "lửa" miền Tây dưới đôi bàn tay nhen nhóm của thầy Lộc đã tỏa sáng rực rỡ.

Với vai trò mới, ông Phạm Công Lộc có nhiệm vụ đưa Trường ĐH Đồng Tháp trở lại vòng chung kết TNSV THACO cup năm sau.

Sự xuất hiện của HLV Phạm Công Lộc trong vai trò HLV Trường ĐH Đồng Tháp, hay ông Hoàng Anh Tuấn với cương vị cố vấn Trường ĐH Nha Trang, cho thấy các đội ngày càng đầu tư mạnh mẽ hơn để chinh phục sân chơi do Báo Thanh Niên tổ chức.