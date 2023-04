Ông Phan Văn Mãi: Vẫn còn nhờ cậy cho con em trong đợt tuyển nghĩa vụ quân sự

Phải xem các anh em bộ đội xuất ngũ là nguồn nhân lực tốt để tuyển chọn, bổ sung cho các lực lượng, tạo điều kiện phát triển. Chúng ta có đảng viên, đoàn viên tham gia nghĩa vụ quân sự, phải làm sao bồi dưỡng, phát huy các nhân tố này ở tất cả các lĩnh vực. Chúng ta chú ý mảng này để trọn vẹn công tác tuyển quân...

Đó là chia sẻ của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trong buổi hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, được tổ chức sáng 27.4 tại Bộ Tư lệnh TP.HCM.



Chất lượng giao quân năm 2023 cao hơn so với năm 2022

Theo báo cáo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, năm 2023 Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn, kêu gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân là 4.709 công dân nam (công an là 939 nam, quân sự 3.800 nam), Quân khu 7 giao tuyển chọn 3 công dân nữ.

Trong quá trình thực hiện tuyển quân, các quận, huyện và TP.Thủ Đức tuyển quân toàn khâu với phương châm "Tuyển người nào, chắc người đó"...

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM đánh giá cao kết quả chất lượng giao quân năm 2023 PHAN THU HOÀI

Về kết quả thực hiện chỉ tiêu pháp lệnh, chỉ tiêu tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 của TP.HCM là 3.083 công dân, đã giao 3.083 công dân, đạt 100% chỉ tiêu của Chính phủ và Quân khu 7 giao cho thành phố; chỉ tiêu nghĩa vụ công an đã giao 939/939 công dân, đạt 100% chỉ tiêu pháp lệnh.

Về chất lượng giao quân, năm 2023 được đánh giá cao hơn so với năm 2022.

Cụ thể, cử tuyển đảng viên chính thức nhập ngũ đạt 1,74% so với chỉ tiêu, tăng 0,03% so với năm 2022. Tỷ lệ công dân nhập ngũ có trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 44,2% (tăng 1,2% so với năm 2022); các địa phương có chất lượng giao quân cao về tỷ lệ gọi đảng viên chính thức nhập ngũ, có trình độ học vấn cao, sức khỏe tốt (Q.Bình Tân, Q.1, Q.10, H.Củ Chi).

20 hộ dân được trao bằng khen trong đợt tuyển quân năm 2023 PHAN THU HOÀI

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM đánh giá công tác tuyển quân năm 2023 có chất lượng tốt, thành phố giao quân chiếm tỷ lệ gần 1/4 của toàn quân khu.

Sau khi tuyển quân xong, không có địa phương nào phải xin ý kiến. Có những địa phương nhiều năm gặp khó khăn trong công tác tuyển quân, năm nay hoàn thành tốt, chất lượng nguồn đảm bảo.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam cũng chỉ ra một số hạn chế khi có 2 địa phương giao đảng viên còn thiếu, khuyết; xử lý đơn thư khiếu nại của công dân còn chậm.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM đề nghị Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phải trả lời đơn thư của công dân đúng hạn, phát hiện kịp thời những trường hợp công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự còn thiếu mũi tiêm vắc xin Covid-19.

Đồng thời, thời gian tới cần rà soát lại hết số thanh niên trong độ tuổi 18 trở lên, để làm tốt công tác tuyển quân ở các đợt tiếp theo.

Chú trọng công tác tuyên truyền và chính sách cho bộ đội xuất ngũ

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM đánh giá cao vai trò nòng cốt của quân đội, công an và các cấp, ngành trong tham mưu, tổ chức thực hiện.

Ông Phan Văn Mãi lưu ý cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, năm bắt ngay tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của thanh niên và gia đình có người đi nghĩa vụ quân sự.

"Đâu đó vẫn còn những thông tin, tin nhắn, các cuộc điện thoại nhờ cậy cho con em trong đợt tuyển quân", Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị chủ tịch các quận, huyện và TP.Thủ Đức phải quán triệt xử lý, thực hiện đúng luật; công khai minh bạch, không có tình trạng nhận quà cáp để ưu tiên bất kỳ trường hợp nào. Bất cứ cá nhân hay tổ chức nào lợi dụng dịp tuyển nghĩa vụ quân sự để vi phạm, trục lợi sẽ xử lý nghiêm túc.

Ông Phan Văn Mãi PHAN THU HOÀI

Bên cạnh đó, ông Phan Văn Mãi cũng lưu ý không chỉ chăm lo cho gia đình có thanh niên đi nghĩa vụ quân sự mà còn phải đảm bảo trong suốt quá trình có sự quan tâm, tiếp nhận bộ đội xuất ngũ, giải quyết chính sách, tạo điều kiện cho bộ đội xuất ngũ phát triển cuộc sống sau này.

Cách tuyên truyền hay nhất là hành động của chúng ta thể hiện với thanh niên, gia đình có người nhập ngũ và chính sách hậu phương quân đội, chăm lo cho bộ đội sau khi xuất ngũ. Nói chấp hành luật nghĩa vụ quân sự là vinh quang, là trách nhiệm của công dân là một phần, phần còn lại chúng ta phải đối xử với gia đình họ như thế nào, chính sách sau khi xuất ngũ như thế nào... Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Phan Văn Mãi cũng quán triệt phải minh bạch trong công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai công tác tuyển quân; giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại trong đợt tuyển quân trước như tâm tư, tình cảm, hình xăm, tâm lý… của thanh niên.

Ông Phan Văn Mãi trao bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2023 PHAN THU HOÀI

"Hội đồng nghĩa vụ quân sự cần quan tâm không chỉ hoàn thành chỉ tiêu về số lượng, mà cần chất lượng để bổ sung nguồn lực cho cả hệ thống", Chủ tịch UBND TP.HCM lưu ý.

Dịp này, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM trao thưởng cho 43 tập thể, cá nhân, 20 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2023.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân PHAN THU HOÀI