Ông Putin bất ngờ đề xuất gia hạn hiệp ước hạt nhân với ông Trump

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22.9 cho biết ông sẵn sàng kéo dài hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược New START với Mỹ thêm một năm. Đây là thỏa thuận cuối cùng giữa hai cường quốc nhằm hạn chế số lượng vũ khí hạt nhân mà mỗi bên được triển khai.

Ông Putin cho biết: "Sau ngày 5.2.2026, Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các giới hạn định lượng cốt lõi của Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược (New START) trong một năm. Về lâu dài, dựa trên phân tích tình hình, chúng tôi sẽ quyết định có tiếp tục tuân thủ các giới hạn tự nguyện này hay không. Chúng tôi tin rằng biện pháp này chỉ khả thi nếu Mỹ hành động theo cách tương tự".

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng Bảo an tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga hôm 22.9 ẢNH: REUTERS

Phản hồi về đề xuất này, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ có ý kiến công khai sau.

"Tổng thống đã biết về lời đề nghị này của Tổng thống Putin. Và tôi sẽ để ông ấy bình luận về điều đó sau. Tôi nghĩ nó nghe có vẻ khá ổn, nhưng ông ấy muốn đưa ra một số nhận xét và tôi sẽ để ông ấy làm điều đó", bà Leavitt cho hay.

New START là hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược cuối cùng giữa Nga và Mỹ. Thỏa thuận này chỉ cho phép gia hạn một lần duy nhất mỗi 5 năm, và ông Putin và cựu Tổng thống Joe Biden đã đồng ý gia hạn vào năm 2021.

Đề xuất của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang cố gắng thuyết phục Tổng thống Trump áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga - một vấn đề mà chính ông Putin đã công khai đề cập tại cuộc họp Hội đồng An ninh.

Nga và Mỹ là hai quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Nhiều chuyên gia lo ngại rằng việc chấm dứt các giới hạn của hiệp ước có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang khi cả hai bên đều tăng cường triển khai vũ khí chiến lược.