Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ông Putin bất ngờ đề xuất gia hạn hiệp ước hạt nhân với ông Trump
Video Thế giới

Ông Putin bất ngờ đề xuất gia hạn hiệp ước hạt nhân với ông Trump

La Vi
La Vi
23/09/2025 11:31 GMT+7

Trong một động thái bất ngờ, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22.9 tuyên bố sẵn sàng gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START với Mỹ thêm một năm sau khi thỏa thuận này hết hạn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22.9 cho biết ông sẵn sàng kéo dài hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược New START với Mỹ thêm một năm. Đây là thỏa thuận cuối cùng giữa hai cường quốc nhằm hạn chế số lượng vũ khí hạt nhân mà mỗi bên được triển khai.

Ông Putin cho biết: "Sau ngày 5.2.2026, Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các giới hạn định lượng cốt lõi của Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược (New START) trong một năm. Về lâu dài, dựa trên phân tích tình hình, chúng tôi sẽ quyết định có tiếp tục tuân thủ các giới hạn tự nguyện này hay không. Chúng tôi tin rằng biện pháp này chỉ khả thi nếu Mỹ hành động theo cách tương tự".

Tổng thống Putin đề xuất gia hạn hiệp ước vũ khí hạt nhân với ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng Bảo an tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga hôm 22.9

ẢNH: REUTERS

Phản hồi về đề xuất này, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ có ý kiến công khai sau.

"Tổng thống đã biết về lời đề nghị này của Tổng thống Putin. Và tôi sẽ để ông ấy bình luận về điều đó sau. Tôi nghĩ nó nghe có vẻ khá ổn, nhưng ông ấy muốn đưa ra một số nhận xét và tôi sẽ để ông ấy làm điều đó", bà Leavitt cho hay.

New START là hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược cuối cùng giữa Nga và Mỹ. Thỏa thuận này chỉ cho phép gia hạn một lần duy nhất mỗi 5 năm, và ông Putin và cựu Tổng thống Joe Biden đã đồng ý gia hạn vào năm 2021.

Đề xuất của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang cố gắng thuyết phục Tổng thống Trump áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga - một vấn đề mà chính ông Putin đã công khai đề cập tại cuộc họp Hội đồng An ninh.

Nga và Mỹ là hai quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Nhiều chuyên gia lo ngại rằng việc chấm dứt các giới hạn của hiệp ước có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang khi cả hai bên đều tăng cường triển khai vũ khí chiến lược.

Khám phá thêm chủ đề

putin Tổng thống Nga Putin New START vũ khí hạt nhân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận