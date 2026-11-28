Ông Putin công bố tàu ngầm hạt nhân đầu tiên mang tên lửa bội siêu thanh

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27.11 công bố một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới mà theo Moscow là chiếc đầu tiên được trang bị tên lửa bội siêu thanh Zircon.