Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ông Putin đề xuất 'hành lang truyền thông' tiếp xúc binh sĩ Ukraine ở Donetsk
Video Thế giới

Ông Putin đề xuất 'hành lang truyền thông' tiếp xúc binh sĩ Ukraine ở Donetsk

La Vi
La Vi
31/10/2025 11:09 GMT+7

Theo Bộ Quốc phòng Moscow hôm 30.10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho quân đội nước này đảm bảo lối đi an toàn cho các nhà báo muốn tiếp cận lực lượng Ukraine bị bao vây trên chiến trường.

Theo bộ này, các hãng truyền thông quốc tế và Ukraine sẽ có thể đến chứng kiến và đưa tin về tình hình tại Pokrovsk, và Kupiansk, trong thời gian đó Nga sẵn sàng ngừng bắn tới 6 giờ và bảo đảm lối đi an toàn cho các đoàn phóng viên.

Cơ hội này được đặt ra với điều kiện Ukraine phải cung cấp các bảo đảm an ninh tương tự cho cả các nhà báo tới tác nghiệp lẫn lực lượng quân đội Nga.

Tổng thống Putin lần đầu đề xuất ý tưởng này vào hôm 29.10, vài ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã bị bao vây trên chiến trường.

Nga đề xuất lối đi an toàn cho báo chí muốn tiếp cận quân đội Ukraine - Ảnh 1.

Thị trấn tiền tuyến Pokrovsk, vùng Donetsk hồi tháng 5

ẢNH: REUTERS

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukrainian Heorhii Tykhyi sau đó đã phản bác đề xuất của ông Putin trong một bài đăng trên mạng xã hội X. Ông Tykhyi viết cảnh báo mọi nhà báo và tổ chức truyền thông rằng việc đến thăm các vùng do Nga kiểm soát mà không được phép của Ukraine là hành vi cấu thành vi phạm pháp luật và sẽ gây "hậu quả pháp lý và uy tín".

Tin liên quan

Phái viên của ông Putin nói xung đột Ukraine sẽ kết thúc trong vòng một năm

Phái viên của ông Putin nói xung đột Ukraine sẽ kết thúc trong vòng một năm

Sau cuộc gặp với các quan chức Mỹ, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ chấm dứt trong vòng một năm tới.

Khám phá thêm chủ đề

nga UKRAINE lối đi an toàn Ngừng bắn Báo chí
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận