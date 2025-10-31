Ông Putin đề xuất 'hành lang truyền thông' tiếp xúc binh sĩ Ukraine ở Donetsk

Theo bộ này, các hãng truyền thông quốc tế và Ukraine sẽ có thể đến chứng kiến và đưa tin về tình hình tại Pokrovsk, và Kupiansk, trong thời gian đó Nga sẵn sàng ngừng bắn tới 6 giờ và bảo đảm lối đi an toàn cho các đoàn phóng viên.

Cơ hội này được đặt ra với điều kiện Ukraine phải cung cấp các bảo đảm an ninh tương tự cho cả các nhà báo tới tác nghiệp lẫn lực lượng quân đội Nga.

Tổng thống Putin lần đầu đề xuất ý tưởng này vào hôm 29.10, vài ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã bị bao vây trên chiến trường.

Thị trấn tiền tuyến Pokrovsk, vùng Donetsk hồi tháng 5 ẢNH: REUTERS

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukrainian Heorhii Tykhyi sau đó đã phản bác đề xuất của ông Putin trong một bài đăng trên mạng xã hội X. Ông Tykhyi viết cảnh báo mọi nhà báo và tổ chức truyền thông rằng việc đến thăm các vùng do Nga kiểm soát mà không được phép của Ukraine là hành vi cấu thành vi phạm pháp luật và sẽ gây "hậu quả pháp lý và uy tín".