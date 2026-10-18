Ông Putin: Lập vùng an ninh dọc biên giới là ưu tiên 'không thể đàm phán'

Reuters ngày 17.10 đưa tin Tổng thống Vladimir Putin ngày 16.10 cho biết Nga đang thiết lập một "vùng an ninh" bên trong lãnh thổ Ukraine dọc theo biên giới giữa hai nước.