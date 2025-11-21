Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Putin nghe báo cáo Nga đã kiểm soát Kupiansk, Ukraine phủ nhận
Video Thế giới

La Vi
La Vi
21/11/2025 12:42 GMT+7

Tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga hôm 20.11 thông báo với Tổng thống Vladimir Putin rằng lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố Kupiansk ở đông bắc Ukraine, nhưng quân đội Ukraine sau đó phủ nhận thông tin này.

Theo Reuters, Ukraine cũng bác bỏ các tuyên bố của Nga rằng lực lượng nước này đã chiếm được phần lớn hai thị trấn khác là Pokrovsk ở vùng Donetsk, và Vovchansk ở vùng Kharkiv, gần biên giới Nga.

Điện Kremlin trước đó cho biết ông Putin đã đến thăm sở chỉ huy của nhóm chiến dịch "Phía Tây" thuộc lực lượng Nga, nơi ông gặp Tham mưu trưởng Valery Gerasimov và các sĩ quan cấp cao. Điện Kremlin cho biết ông Putin đã được báo cáo về tình hình tại hai thành phố then chốt ở phía đông Ukraine - Kostiantynivka và Kramatorsk - cũng như khu vực xung quanh Kupiansk thuộc vùng Kharkiv.

Trong một video được đăng trên trang web của Điện Kremlin, tướng Gerasimov nói với Tổng thống Putin: "Các đơn vị của nhóm chiến dịch 'phía Tây' đã kiểm soát thành phố Kupiansk và đang tiếp tục tiêu diệt các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine bị bao vây ở tả ngạn sông Oskol".

Nga tuyên bố kiểm soát Kupiansk, Ukraine phủ nhận - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov tại sở chỉ huy của nhóm chiến dịch "Phía Tây" thuộc lực lượng Nga

ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Tướng Gerasimov cũng đã thông báo với tổng thống rằng lực lượng Nga đã kiểm soát 70% Pokrovsk. Ông nói hơn 80% Vovchansk cũng đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Ông cho biết các cuộc giao tranh ác liệt nhất dọc theo chiến tuyến dài 1.200 km đang diễn ra gần Pokrovsk, nơi lực lượng Ukraine đang kháng cự "quyết liệt".

Đoạn video không cho thấy rõ địa điểm diễn ra cuộc họp với ông Putin.

Một tuyên bố sau đó của quân đội Ukraine nêu rõ: "Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố Kupiansk đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng vệ Ukraine".

Tuyên bố bổ sung: "Các thông tin cho rằng 80% Vovchansk ở vùng Kharkiv và 70% thành phố Pokrovsk đã bị chiếm cũng là không đúng sự thật".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo các cuộc giao tranh ác liệt ở khu vực Pokrovsk, với 56 đợt tấn công của lực lượng Nga.

Lực lượng Nga đang thực hiện chiến dịch tiến công chậm rãi qua vùng Donetsk ở miền tây Ukraine trong nỗ lực kiểm soát vùng Donbass - bao gồm các vùng Donetsk và Luhansk.

Gần đây, lực lượng Nga cũng đã giành được những vùng lãnh thổ xa hơn về phía nam ở vùng Zaporizhzhia. Hiện Nga đang kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine.

