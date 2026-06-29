Ông Putin nói khó khăn không làm lung lay mục tiêu của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28.6 đề cập cách ứng phó các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine, và nói rằng Kyiv đã đề xuất ngừng các cuộc tấn công tầm xa như một bước tiến tới hòa bình.