Ông Putin phái cựu vệ sĩ giám sát chiến dịch chống lực lượng Ukraine tại Kursk?

"Nguồn tin của tôi trước đó đã xác nhận thông tin này. Thật vậy, ông Dyumin đã được mời đến gặp [Tổng thống Vladimir Putin] hôm qua và được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động chống khủng bố. Nhiệm vụ chính là đánh bại lực lượng vũ trang Ukraine xâm phạm lãnh thổ thuộc khu vực Kursk”, hạ nghị sĩ Nga Nikolai Ivanov nói với mạng truyền hình RTVI hôm 13.8.

Ông Alexei Dyumin Ảnh: Điện Kremlin

Ông Dyumin là thành viên duy nhất không thuộc nội các và không liên quan quân đội hoặc các cơ quan an ninh mà lại có mặt tại cuộc họp trên truyền hình với ông Putin hôm 12.8, theo The Moscow Times. Trong cuộc họp đó, tập trung vào cuộc giao tranh ở tỉnh Kursk thuộc Nga, ông Putin đã ra lệnh cho quân đội đánh bật lực lượng Ukraine khỏi lãnh thổ Nga.

Sau đó, một kênh Telegram loan tin có thông tin nội bộ cho hay ông Putin đã chỉ đạo ông Dyumin "phối hợp tất cả các cơ quan đang hoạt động ở khu vực Kursk".

Tấn công vùng Kursk, Ukraine đối mặt nguy cơ gì?

Moscow đã triển khai các hoạt động chống khủng bố tại các tỉnh biên giới Kursk, Bryansk và Belgorod hôm 8.8, trao cho quân đội các quyền khẩn cấp toàn diện.

Theo kênh Telegram Politsatirka ủng hộ Điện Kremlin, kinh nghiệm quân sự của ông Dyumin, đặc biệt là kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014, có thể rất quan trọng trong việc phối hợp những nỗ lực phòng thủ.

Còn theo Rybar, một kênh ủng hộ chiến tranh nổi tiếng do một cựu phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga điều hành, việc bổ nhiệm ông Dyumin được cho là dấu hiệu cho thấy Tổng thống Putin không hài lòng với các nhà lãnh đạo quân sự và an ninh, theo The Moscow Times.

"Vai trò của ông Dyumin là kiểm soát hoàn toàn tình hình, chấm dứt các nỗ lực hời hợt và bắt đầu giải quyết trực tiếp cuộc khủng hoảng", Rybar bình luận thêm.

Trong khi đó, kênh điều tra độc lập Agentstvo ngày 13.8 loan tin một số blogger quân sự đã sửa đổi hoặc xóa các bài đăng về thông tin ông Dyumin được bổ nhiệm như trên.

Cho đến nay vẫn chưa có thông báo từ Điện Kremlin về thông tin ông Dyumin được giao nhiệm vụ mới.