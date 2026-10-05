Ông Tạ Quốc Trung làm Bí thư Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây

Sáng 5.10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ với nhân sự lãnh phường Thạnh Mỹ Tây. Ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ông Hoàng Nguyên Dinh trao quyết định điều động, chỉ định ông Tạ Quốc Trung, Thành ủy viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây.

Ông Tạ Quốc Trung 49 tuổi, quê quán xã Đất Đỏ, TP.HCM, trình độ thạc sĩ quản lý dự án, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trung từng giữ chức Phó chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cũ, Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, ông Trung làm Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, nay là Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh trao quyết định cho ông Tạ Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Hoàng Nguyên Dinh cho biết tân Bí thư phường Thạnh Mỹ Tây là cán bộ được đào tạo chính quy, bài bản, trình độ thạc sĩ tại Anh, kinh qua nhiều vị trí công tác ở cấp huyện và cấp sở ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết phường Thạnh Mỹ Tây đang triển khai nhiều dự án trọng điểm như rạch Văn Thánh, mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường Ung Văn Khiêm. Với chuyên môn được đào tạo và kinh nghiệm thực tiễn, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tin tưởng ông Trung sẽ cùng tập thể lãnh đạo phường thực hiện tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo TP.HCM đề nghị ông Tạ Quốc Trung giữ vững đoàn kết nội bộ, bắt tay ngay vào công việc, tập trung công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ông Lê Văn Minh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM (bên phải) tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Lợi ẢNH: SỸ ĐÔNG

Nhận nhiệm vụ mới, tân Bí thư Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây cho biết sẽ cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ vững đoàn kết, phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026 và của nhiệm kỳ.

Ông Trung cũng cho biết sẽ sâu sát cơ sở, xuống các khu phố, gặp gỡ người dân, cùng đảng bộ và chính quyền xây dựng phường Thạnh Mỹ Tây giàu đẹp, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Phường Thạnh Mỹ Tây được thành lập từ tháng 7.2025 trên cơ sở sáp nhập 3 phường 19, 22 và 25 của quận Bình Thạnh cũ, rộng 4,4 km2, dân số hơn 153.00 người. Nơi đây có công trình mang tính biểu tượng của TP.HCM là tòa nhà Landmark 81 trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.