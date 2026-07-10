Ông Tập Cận Bình chỉ đạo khẩn sau vụ cháy nhà máy 'gây tổn thất nhân mạng lớn'

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra chỉ thị khẩn cấp sau khi một vụ cháy gây thương vong lớn tại nhà máy sản xuất giày tại tỉnh Phúc Kiến.