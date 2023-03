Ông Tập Cận Bình ra chỉ đạo mới cho quân đội Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình đưa ra yêu cầu trên khi phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp đầu tiên của Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại, tức quốc hội Trung Quốc) khóa 14, theo Tân Hoa xã. Ông Tập Cận Bình còn yêu cầu nỗ lực thúc đẩy hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang Trung Quốc trên mọi mặt trận.

Ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc cải thiện hệ thống an ninh quốc gia, tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, tăng cường quản trị an toàn công cộng, cải thiện hệ thống quản trị xã hội và bảo vệ mô hình phát triển mới của Trung Quốc với cấu trúc an ninh mới, theo Tân Hoa xã.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong phiên bế mạc kỳ họp đầu tiên của Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 14 tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh ngày 13.3.2023 Reuters

Ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh tích cực thúc đẩy quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan phát triển hòa bình, kiên quyết phản đối sự can thiệp từ bên ngoài và các hoạt động ly khai "Đài Loan độc lập" và kiên quyết thúc đẩy quá trình thống nhất đất nước, theo Tân Hoa xã.

Trước đó vào sáng 10.3, ông Tập Cận Bình đã được Quốc hội Trung Quốc bầu làm Chủ tịch nước với số phiếu tuyệt đối, bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm thứ 3 liên tiếp. Đến sáng 11.3, ông Lý Cường được bầu làm thủ tướng mới của Trung Quốc, thay ông Lý Khắc Cường.

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ quan hệ 'trật bánh' nếu Mỹ không 'hãm phanh' thái độ

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 14 kết thúc sáng nay, ông Lý Cường nhấn mạnh triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm, theo Tân Hoa xã.



Cũng theo ông Lý Cường, hầu hết mọi người không phải lúc nào cũng chú ý đến tăng trưởng GDP và điều họ quan tâm hơn là những điều xảy ra trong cuộc sống hằng ngày như nhà ở, việc làm, thu nhập, giáo dục, dịch vụ y tế và môi trường. "Do đó, chính phủ phải luôn lập kế hoạch và thực hiện công việc của mình dựa trên những gì người dân cảm nhận và hành động theo nguyện vọng của người dân", ông Lý Cường nhấn mạnh.



Ông Lý Cường cho hay Trung Quốc sẽ tiếp tục định hướng cải cách kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy mở cửa ở cấp độ cao hơn, theo Tân Hoa xã.