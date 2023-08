Chiều 30.8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động ông Thái Minh Hiển, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh An Giang, đến nhận nhiệm vụ tại Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh An Giang để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở TN-MT An Giang.



Ông Lê Hồng Quang (bên phải), Bí thư Tỉnh ủy An Giang, trao quyết định điều động ông Thái Minh Hiển đến nhận nhiệm vụ tại Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh An Giang CTV

Tại buổi lễ, ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, trao quyết định điều động ông Thái Minh Hiển đến nhận nhiệm vụ tại Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Thái Minh Hiển giữ chức vụ Giám đốc Sở TN-MT An Giang. Thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Ông Nguyễn Thanh Bình (bên phải), Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, trao quyết định bổ nhiệm ông Thái Minh Hiển giữ chức Giám đốc Sở TN-MT An Giang CTV

Ông Thái Minh Hiển có trình độ cử nhân tin học, thạc sĩ quản lý giáo dục. Ông từng là Phó bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh An Giang. Tháng 12.2019, ông được Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Sau đó, ông Hiển tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Ông Thái Minh Hiển được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở TN-MT An Giang sau khi ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở TN-MT An Giang, bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ trong vụ án của Công ty CP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 và các đơn vị liên quan khai thác quá trữ lượng hơn 3,2 triệu m3 cát tại khu mỏ cát trên sông Tiền, thuộc 2 xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, H.Chợ Mới, An Giang.