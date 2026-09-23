Ống thép luồn dây điện IMC Vietconduit đạt chuẩn UL 1242 phù hợp cho mọi công trình

Ứng dụng của ống thép luồn dây điện IMC tiêu chuẩn UL Listed - UL 1242 trong công trình

Ống thép luồn dây điện IMC (Intermediate Metal Conduit) của Công ty CP Ống Thép Luồn Dây Điện Việt Nam (Vietconduit) được sử dụng để bảo vệ dây dẫn trong hệ thống điện. Sản phẩm có kết cấu chắc chắn, hai đầu ống được tiện ren để kết nối với khớp nối và các phụ kiện tương ứng.

Ống thép luồn dây điện IMC do Vietconduit sản xuất đạt chuẩn UL Listed - UL 1242

Ống thép luồn dây điện IMC của Vietconduit đạt chứng nhận UL Listed - UL 1242, với mã hồ sơ E555652 được công khai trên hệ thống UL Product iQ® toàn cầu. Chứng nhận được cấp bởi Underwriters Laboratories (UL), tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thử nghiệm, đánh giá và chứng nhận an toàn sản phẩm.

UL 1242 là tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm ống thép luồn dây điện IMC. Trong National Electrical Code (NEC – NFPA 70) - bộ luật Điện quốc gia Mỹ, việc sử dụng và lắp đặt loại ống này trong hệ thống điện được quy định tại NEC Article 342.

Giấy chứng nhận UL 1242 (Số chứng nhận E555652) cho sản phẩm ống thép luồn dây điện IMC của Vietconduit

Ống thép luồn dây điện IMC phù hợp với những vị trí yêu cầu khả năng bảo vệ cơ học cao cũng như trong điều kiện thời tiết ngoài trời như tuyến ống lắp nổi trong nhà máy, khu công nghiệp, tầng hầm, khu vực kỹ thuật, bãi đỗ xe hoặc các hạ tầng giao thông như tuyến Metro, nơi hệ thống có nguy cơ chịu va đập trong quá trình thi công và vận hành.

Khác biệt giữa ống thép luồn dây điện EMT và IMC

Không phải mọi vị trí trong công trình đều cần sử dụng ống thép luồn dây điện IMC. Bên cạnh dòng sản phẩm này, Vietconduit còn sản xuất ống thép luồn dây điện EMT (Electrical Metallic Tubing) đạt chứng nhận UL Listed - UL 797.

Giấy chứng nhận UL 797 (Số chứng nhận E555653) cho sản phẩm ống thép luồn dây điện EMT của Vietconduit

So với ống thép IMC, ống luồn dây điện EMT có thành ống mỏng và trọng lượng nhẹ hơn, nhờ đó thuận tiện hơn trong quá trình vận chuyển, bố trí và thi công hệ thống. Ống EMT thường phù hợp với các tuyến điện trong nhà, phía trên trần, trong vách kỹ thuật hoặc những khu vực ít chịu tác động cơ học nghiêm trọng.

Bên cạnh sự khác biệt về kết cấu và ứng dụng, mỗi loại ống còn tuân theo những tiêu chuẩn và quy định lắp đặt riêng biệt trong hệ thống tiêu chuẩn Mỹ. Ống thép luồn dây điện IMC đáp ứng UL 1242; việc sử dụng và lắp đặt sản phẩm trong hệ thống điện được quy định tại Article 342 của National Electrical Code (NEC - NFPA 70) - bộ luật Điện quốc gia Mỹ. Đối với ống thép luồn dây điện EMT đạt UL 797, việc sử dụng và lắp đặt được quy định tại NEC Article 358.

Từ hệ sản phẩm đồng bộ đến lợi thế sản xuất trong nước

Ống luồn dây điện IMC và EMT của Vietconduit đáp ứng những điều kiện lắp đặt khác nhau, tùy theo yêu cầu về bảo vệ cơ học, môi trường và phương án thi công tại từng khu vực. Bên cạnh đó, Vietconduit còn phát triển hệ phụ kiện đồng bộ, giúp nhà thầu thuận tiện hơn trong lựa chọn và hoàn thiện hệ thống đường ống cơ điện.

Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện Vietconduit

Lợi thế sản xuất trực tiếp tại Việt Nam giúp Vietconduit chủ động nguồn cung, kiểm soát tính đồng bộ của sản phẩm và tối ưu chi phí vật tư cho dự án. Đây cũng là cơ sở để chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu có thêm lựa chọn vật tư cơ điện "Made in Vietnam" khi tìm kiếm hệ ống thép luồn dây điện và phụ kiện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn Mỹ.

Quy trình sản xuất vật tư cơ điện tại nhà máy Vietconduit

Từ tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ sản phẩm đồng bộ đến lợi thế sản xuất trong nước, Vietconduit hướng đến giải pháp giúp các dự án cân bằng giữa chất lượng, khả năng cung ứng và hiệu quả ngân sách.