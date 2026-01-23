Chiều 23.1, tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã công bố kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Trần Cẩm Tú tái cử Thường trực Ban Bí thư khóa XIV ẢNH: TTXVN

Trong đó, Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu ra Ban Bí thư với 13 người. Trong đó, 10 Ủy viên Bộ Chính trị sẽ được phân công tham gia Ban Bí thư theo cơ cấu. 3 ủy viên được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất.

Hội nghị đã tiến hành bầu cử theo quy định. Kết quả, có 3 ủy viên Trung ương khóa XIV trúng cử tham gia Ban Bí thư khóa XIV, gồm:

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước; Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tối cao.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIV ẢNH: ĐÌNH HUY

Về kết quả giới thiệu, phân công nhân sự đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối 200/200 Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết, tỷ lệ 100%, giới thiệu ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương, tái cử Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.

Trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIV đã phân công ông Trần Cẩm Tú tái giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.