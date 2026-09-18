Ông Trần Thanh Lâm giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo T.Ư

Ngày 18.9, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trao quyết định chỉ định Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó bí thư thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải trao quyết định và chúc mừng ông Trần Thanh Lâm ẢNH: TTXVN

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, việc Đảng ủy cấp trên xem xét, quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần này được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

Ông Nguyễn Long Hải nêu rõ, Ban Thường vụ Đảng ủy cấp trên đề nghị ông Trần Thanh Lâm cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ khẩn trương ổn định tổ chức, kiện toàn các chi bộ, đảng bộ trực thuộc sau sắp xếp.

Đồng thời, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, thông suốt, không để gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan và đời sống của cán bộ, đảng viên.

Tập trung lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, nhất là công tác tham mưu trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp phù hợp.

Coi trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) và các quy định về nêu gương, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp Hồ Chí Minh; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Nhận nhiệm vụ, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khẩn trương ổn định tổ chức, kiện toàn các chi bộ, đảng bộ trực thuộc sau sắp xếp.

Cùng đó, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, thông suốt, không để gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan và đời sống của cán bộ, đảng viên.

Ông Trần Thanh Lâm cho biết sẽ tập trung lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Song song đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong nội bộ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm ngay từ chi bộ…

Ông Trần Thanh Lâm mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy cấp trên; sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và sự đồng hành, chia sẻ của toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.