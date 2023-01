‘Ông trùm’ cao tốc VEC công bố doanh thu 'khủng'

Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của VEC, công tác quản lý, khai thác vận hành 4 tuyến cao tốc: Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tiếp tục được duy trì ổn định, an toàn, thông suốt.

Tổng lưu lượng xe năm 2022 trên 4 tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác đạt khoảng 53,3 triệu lượt, tăng 41,3% so với năm 2021. Tương đương với lưu lượng xe tăng cao, tổng doanh thu thu phí (đã bao gồm VAT) trên 4 tuyến cao tốc của VEC đạt 4.532 tỉ đồng, tăng 36,4% so với năm 2021.

Đáng chú ý, trước đó, nhiều tài xế đã "tố" VEC thu phí cao hơn so với mức giá niêm yết tại các tuyến cao tốc. Nhiều tài xế lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Cầu Giẽ - Ninh Bình ngày 31.12.2022 cho biết bị trừ 103.000 đồng (xe con) gồm 8% thuế VAT.

Tuy nhiên, ngày 2.1.2023, khi trở về Hà Nội trên tuyến này thì phần mềm thu phí thông báo trừ 110.000 đồng tiền phí. Mức phí này cao hơn hẳn so với mức phí trước khi áp dụng VAT 8% (trước ngày 1.2.2022 mức VAT áp dụng là 10% - PV) là 105.000 đồng.

VEC sau đó có thông báo lý giải, việc này do điều chỉnh mức thuế VAT từ 8% lên 10% (từ ngày 1.1.2023 - PV) trong giá sử dụng dịch vụ đường bộ cao tốc các tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo đó, phương thức thu phí hệ thống đường cao tốc do VEC làm chủ đầu tư là phương thức thu phí kín (cước phí được tính theo số ki lô mét phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc).





STT Tuyến cao tốc Lưu lượng (triệu lượt xe) Tăng trưởng 2022/2021 1 Cầu Giẽ - Ninh Bình 19,4 40,8% 2 Nội Bài - Lào Cai 13,7 45% 3 TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây 18,1 44% 4 Đà Nẵng - Quảng Ngãi 2,1 9,6% TỔNG CỘNG 53,3 41,3%

Bảng lưu lượng xe và tăng trưởng các tuyến đường cao tốc của VEC năm 2022

Giai đoạn trước chưa áp dụng thu phí không dừng, chủ phương tiện trả phí bằng tiền mặt. Sau 1.1.2023, để phù hợp với các mệnh giá tiền lẻ đang được lưu thông trên thị trường, đồng thời thuận lợi cho việc giao dịch (giảm thời gian dừng chờ tại trạm BOT, giảm ùn tắc giao thông…), VEC đã tính toán giá sử dụng dịch vụ đường cao tốc trên nguyên tắc làm tròn các mệnh giá cước phí.

Ví dụ, với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, với xe loại 2, chặng Đại Xuyên - Liêm Tuyền, xe loại 2 tính toán là 62.100 đồng nhưng giá niêm yết là 60.000 đồng; chặng Đại Xuyên - Cao Bồ, xe loại 1 theo tính toán là 75.045 đồng nhưng giá niêm yết là 70.000 đồng, xe loại 2 là 112.568 đồng nhưng giá niêm yết là 100.000 đồng… Tuy nhiên, lý giải này chưa làm hài lòng các lái xe.