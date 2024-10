‘Ông trùm người mẫu’ Silvio Scaglia, chủ nhân Elite World Group tuyên bố khánh kiệt

"Ông trùm" Silvio Scaglia (65 tuổi) đang vướng vào một cuộc chiến pháp lý khốc liệt với vợ cũ và cũng là đối tác kinh doanh Julia Haart.

Tuy nhiên, trái với tuyên bố khánh kiệt, Silvio Scaglia dường như đã dành cả mùa hè để di chuyển bằng máy bay phản lực riêng và du thuyền đến tất cả các vùng đất châu Âu quen thuộc với bạn gái mới Michelle Marie Heinemann.

Silvio Scaglia đang hạnh phúc với bạn gái mới Michelle Marie Heinemann ẢNH: PAGE SIX

Điều khó hiểu là (theo các tài liệu của tòa án bị rò rỉ mà Page Six thu được) vào tháng 5.2024, doanh nhân người Ý này đã viết thư cho một thẩm phán ở New York để xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, vào năm 2022, Haart nói với Scaglia rằng cô có kế hoạch ly hôn, ông đã sa thải cô khỏi vị trí Giám đốc điều hành EWG, gây ra một loạt các vụ kiện tụng căng thẳng liên quan đến cả cuộc hôn nhân và công ty.

Năm 2011, Scaglia mua lại EWG – một trong những công ty quản lý người mẫu quốc tế lớn nhất thế giới. Ngay sau khi được Scaglia mua lại, EWG tăng trưởng đáng kể trong hoạt động kinh doanh. Đây là công ty người mẫu quốc tế đầu tiên mở văn phòng tại Thượng Hải, Trung Quốc vào năm 2012. Năm 2013, EWG ra mắt The Society Management New York. Cùng năm đó, công ty mua lại Women Management ở cả New York và Paris.

"Hiện tại tôi không có khả năng gánh vác gánh nặng tài chính cho vụ kiện tụng đang diễn ra với Haart. Tôi cũng không đủ khả năng chi trả chi phí cho cố vấn pháp lý của riêng mình", Silvio Scaglia xác nhận.

"Ông trùm" đã cố gắng nhưng không thành công trong việc xin phép tòa án bán căn nhà 3 tầng ở khu Tribeca, New York - nơi ông và Haart từng chung sống. Hiện Haart sống trong căn nhà này.

"Sau phán quyết tư pháp mới nhất liên quan đến căn nhà và hy vọng xin được phép bán nó bị dập tắt, tôi đã cắt giảm đáng kể chi tiêu của mình xuống mức tối thiểu", Scaglia cho biết.

Ông cũng chuyển về Ý vì chi phí sinh hoạt ở đó thấp hơn New York, đồng thời yêu cầu một luật sư do tòa chỉ định miễn phí để đại diện cho ông trong vụ án.

Nhưng một người trong cuộc cho biết họ rất ngạc nhiên sau khi tuyên bố đang gặp khó khăn về tài chính thì Heinemann lại đăng tải những đoạn clip và hình ảnh về cuộc sống xa hoa của mình lên trang Instagram.

Theo lời kể, cô và Silvio Scaglia đã đến Zurich (Thụy Sĩ) - nơi cô đăng một bức ảnh chụp trên máy bay phản lực riêng với rượu sâm panh Ruinart, rồi Tây Ban Nha, đảo Sicily, đảo Sardinia (Ý), Ireland … di chuyển bằng xe mui trần, du thuyền.

Khi được yêu cầu giải thích lý do vì sao vừa tuyên bố phá sản lại sống xa hoa như thế, Scaglia đáp: "Con kền kền ký sinh Julia Haart vẫn tiếp tục cố gắng phá hoại hạnh phúc và tình yêu của chúng tôi".

Dư luận thắc mắc về chuyến du lịch xa xỉ, Heinemann xóa những bức ảnh chụp trên máy bay phản lực và du thuyền khỏi tài khoản của cô.

Silvio Scaglia và Michelle Marie Heinemann chuyển về Ý sống do chi phí sinh hoạt thấp hơn New York ẢNH: PAGE SIX

Từ năm 2010 đến 2013, Scaglia bị buộc tội gian lận, trốn thuế nhưng được tuyên trắng án đối với mọi cáo buộc mà công tố viên tại Rome Giancarlo Capaldo đưa ra chống lại ông.

Vào ngày 23.2.2010, thẩm phán Rome giám sát các cuộc điều tra sơ bộ ban hành lệnh tạm giam Scaglia để đáp lại yêu cầu của văn phòng công tố viên chống mafia. Thông qua luật sư, Scaglia đã đồng ý đến để thẩm vấn và trở về Ý trên chuyến bay riêng vào ngày 26.2.2010.

Ngày 24.2.2011, sau gần một năm bị giam giữ, Scaglia được thả theo lệnh của thẩm phán Tòa án Hình sự Rome. Ngày 17.10.2013, tòa án này đã ra bản án tuyên bố Scaglia vô tội đối với mọi cáo buộc và khẳng định ông "hoàn toàn không liên quan đến mafia". Ngày 1.3.2010, tạp chí Forbes công bố Silvio Scaglia đứng thứ 937 trong danh sách tỉ phú thế giới.