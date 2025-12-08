‘Ông trùm’ nông sản Việt nhận giải thưởng lớn của ASEAN

Doanh nghiệp duy nhất trong ngành nông sản

Giải thưởng ABA do Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC) tổ chức. Nên giải thưởng là danh hiệu uy tín với cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực Đông Nam Á. Nó là sự ghi nhận những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong đổi mới, hội nhập kinh tế và phát triển bền vững, qua đó thúc đẩy tầm nhìn chung của ASEAN.

Ông Võ Tân Thành, Phó chủ tịch VCCI (bên trái) đại diện Ban tổ chức trao Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN (ABA) 2025 cho ông Đỗ Hà Nam (bên phải) ẢNH: NGỌC THÚY

Năm nay, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã đề cử Intimex Group đại diện Việt Nam tham dự giải thưởng ở hạng mục Nhà sản xuất (Manufacturing). Ngoài Intimex Group, chỉ có một doanh nghiệp khác của Việt Nam nhận giải thưởng này nhưng ở lĩnh vực hàng không. Ở Hạng mục của mình, Intimex Group đã vượt qua 2 gã khổng lồ đến từ Malaysia và Brunei.

Chia sẻ về thành công này, 'ông trùm' nông sản Việt Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT Intimex Group, cho biết: Chúng tôi thật sự bất ngờ và xúc động khi được thông báo tin vui này. Intimex Group trân trọng gửi lời cảm ơn đến VCCI, các đối tác, khách hàng và toàn thể cán bộ nhân viên - những người đã đồng hành để tạo nên giá trị bền vững của Tập đoàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực giữ vững vai trò tiên phong, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng chung của ASEAN

Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN (ABA) 2025 là sự ghi nhận sự nỗ lực của chúng tôi trong suốt 20 năm qua ở nhiều góc góc độ và cấp bậc trong chuỗi giá trị nông sản như: hiện đại hóa quy trình sản xuất và ứng dụng công nghệ tiên tiến. Đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất của thị trường toàn cầu. Xây dựng mô hình phát triển bền vững, trách nhiệm và minh bạch…

"Kết quả này, góp phần nâng tầm vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực. Thành tựu hôm nay không chỉ là niềm tự hào của Intimex Group mà còn là dấu ấn tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập ASEAN", ông Đỗ Hà Nam tự hào.

"Intimex Group tiên phong đưa nông sản Việt vươn xa"

Ông Võ Tân Thành, Phó chủ tịch VCCI trong buổi trao giải đã nhấn mạnh: ABA là giải thưởng danh giá do Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC) tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong trong đổi mới sáng tạo, số hóa, phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp cho sự thịnh vượng chung của ASEAN. Việc Intimex Group được xướng danh tại ABA 2025 là một thành tựu đặc biệt có ý nghĩa.

Intimex Group góp phần quan trọng trong việc đưa nông sản Việt đến người tiêu dùng toàn cầu ẢNH: NGỌC THÚY

Giải thưởng này chính là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, sự kiên trì và tinh thần tiên phong của Intimex Group trong hành trình đưa nông sản Việt Nam vươn xa. Intimex Group cũng là hình ảnh tiêu biểu của doanh nghiệp Việt Nam năng động, hội nhập, khát vọng và luôn hướng tới chuẩn mực quốc tế.

"Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Intimex vào tăng trưởng kinh tế, khả năng dẫn dắt chuỗi giá trị nông sản Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường ASEAN và quốc tế và sự chủ động thích ứng, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng theo hướng xanh - sạch - bền vững. Chúng tôi cũng cam kết VCCI và ASEAN-BAC Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Intimex nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung trong tiến trình hội nhập, phát triển và mở rộng thị trường", ông Võ Tân Thành phát biểu.

Intimex Group là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản Việt Nam đặc biệt là các mặt hàng như cà phê, gạo, hạt điều, hồ tiêu…Năm 2024, đơn vị đạt doanh thu xuất khẩu kỷ lục 1,4 tỉ USD và tổng doanh thu là 79.000 tỉ đồng. Năm 2025, đơn vị này đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 2 tỉ USD và tổng doanh thu ước tính 100.000 tỉ đồng. Đơn vị cũng đang đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm nông sản chế biến sâu, gắn với xây dựng thương hiệu, khai thác thị trường mới để kỷ niệm 20 năm thành lập công ty vào ngày 1.7.2026.