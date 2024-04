'Ông trùm phản diện' Mã Trung kể chuyện bị đột quỵ ngay trên phim trường

Diễn viên chuyên trị những vai "ông trùm" Mã Trung từng gặp biến cố sức khỏe khiến ông đứng trên bờ vực sự sống và cái chết

Chụp màn hình

Diễn viên Mã Trung sinh năm 1953, ông bắt đầu đóng phim vào giữa thập niên 1980 khi hợp tác với đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Một trong những vai đầu tiên của ông là nhân vật sĩ quan trong phim Ván bài lật ngửa. Theo thời gian, Mã Trung ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua dạng vai phản diện, từ giang hồ, ông chủ gian ác hoặc ông trùm, từ trùm lộ mặt đến trùm ẩn danh.

Trò chuyện cùng nghệ sĩ Xuân Hương trong chương trình Người kể chuyện đời, Mã Trung cho biết ông là tay ngang, bắt đầu từ những vai diễn quần chúng nhưng rất đam mê theo nghề. Tuy nhiên, thời gian đầu ông không được vợ ủng hộ vì thấy rằng nghề này không thể lo được cơm áo gạo tiền. "Thật sự giai đoạn đó đi đóng phim nhưng anh em chẳng ai nói đến thù lao, chỉ thích thì làm thôi. Thậm chí tôi còn lén nhà đem vàng đi bán để đi tỉnh rồi tiêu xài vì cát sê không đủ. Sau một thời gian, mình thấy không ổn vì con cái còn nhỏ, vợ lại không vui nên quyết định ngưng, không đi đóng phim nữa mà làm kinh tế nuôi con. Tôi ngưng cũng gần 10 năm, đến năm 2002 mới quay trở lại cho tới bây giờ", ông cho hay.

Từng có thời gian, nam diễn viên phải bỏ nghề để làm kinh doanh, kiếm tiền lo cho gia đình Chụp màn hình

Trong gần 10 năm tạm gác lại đam mê nghệ thuật, Mã Trung tâm sự ông rất nhớ nghề, luôn phải trăn trở khi có đạo diễn mời phim. Dù vậy, nam diễn viên luôn kiên quyết từ chối, muốn hoàn thành trách nhiệm với gia đình. Đến khi các con đã lớn, vấn đề kinh tế gia đình được giải quyết thì ông mới trở lại và toàn tâm toàn ý cho nghề. Năm 2008, nhờ vai diễn "ông trùm Hai Đương" trong phim Vật chứng mong manh, Mã Trung mới khẳng định được tên tuổi của mình.

Nhắc về bộ phim này, nam diễn viên kỳ cựu với các vai phản diện kể ông bị nhận nhầm là trùm xã hội đen. "Hôm đó tôi ghé ăn cơm tấm đêm ở chợ Tân Định (TP.HCM) thì một người bạn vé số nhìn thấy và la lớn lên rằng ông này là trùm xã hội đen, buôn người, bán ma túy. Tôi phải giải thích rằng tôi đóng phim thôi, chứ nhiều người không hiểu lại tưởng trùm xã hội đen. Mình cũng vui vì khán giả nhận ra, còn tố cáo mình nữa", Mã Trung hài hước chia sẻ.

Sau hơn 20 năm theo nghề, Mã Trung ghi dấu ấn với hàng trăm vai diễn, có đến 80% nhân vật ông đảm nhận thuộc tuyến phản diện Chụp màn hình

Bên cạnh những kỷ niệm vui, "ông trùm" cũng trải lòng về biến cố bị đột quỵ ngay trên phim trường. Nam diễn viên cho biết đó là giai đoạn ông tham gia bộ phim Giọt nước mắt hận thù (2015), khi đang quay cảnh trong bệnh viện thì bất ngờ ông đổ gục, ôm ngực và than khó thở. Mã Trung kể: "Cảnh quay đó nhân vật của tôi cũng bị hấp hối, thở oxy rồi chết. Mình thở không được mà đồng nghiệp còn tưởng mình nhập vai tốt. Tới hồi nghe hô cắt, tôi đã tái mặt, than khó thở và được đưa xuống cấp cứu ngay. Tôi bị tắc nghẽn mạch máu, phải phẫu thuật đặt stent tại đoạn mạch bị tắc để tránh những biến chứng. Đoàn phim buộc phải ngưng hết, không quay nữa để chờ tôi khoảng 1 tuần. May mà mình quay ở bệnh viện chứ trong rừng chắc tôi cũng xong rồi".

Nói về việc chuyên trị những vai phản diện, Mã Trung cho rằng vì gương mặt ông phù hợp để thể hiện dạng vai này. Dù vậy, nam diễn viên vẫn cố gắng học hỏi, nghiên cứu các vai chính diện, vai bi lấy nước mắt khán giả. Sao phim Lời nguyền chia sẻ: "Khi tôi nhận kịch bản, dù vai phản diện, ông trùm, giang hồ nào đó đều khác nhau. Tức là mình tránh để nhân vật bị trùng lặp. Bởi mỗi kịch bản, ông trùm, giang hồ sẽ có những hoàn cảnh khác nhau. Ông này có học hay không, xuất thân từ đâu ra thì phản ứng cũng như hành xử của họ sẽ khác, người có trí tuệ sẽ ác khác với người chợ búa, du côn. Tôi không ngại khi liên tục được mời các vai đó vì tự mình phải biết làm mới nhân vật cho đúng kịch bản".