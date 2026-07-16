'Ông trùm' UAV Ukraine rời chức Bộ trưởng Quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov ngày 15.7 thông báo từ chức trong khuôn khổ cuộc cải tổ nội các của Tổng thống Volodymyr Zelensky, theo AFP.