Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
'Ông trùm' UAV Ukraine rời chức Bộ trưởng Quốc phòng
Video Thế giới

'Ông trùm' UAV Ukraine rời chức Bộ trưởng Quốc phòng

Trúc Huỳnh - Văn Khoa
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov ngày 15.7 thông báo từ chức trong khuôn khổ cuộc cải tổ nội các của Tổng thống Volodymyr Zelensky, theo AFP.

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE nga Mykhailo Fedorov Volodymyr Zelensky Ihor Klymenko

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận