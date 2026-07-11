Ông Trump: 1.000 tên lửa sẵn sàng khai hỏa nếu Iran ám sát tổng thống Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11.7 tuyên bố ông đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị tấn công Iran nếu Tehran thực hiện hoặc âm mưu ám sát tổng thống Mỹ.