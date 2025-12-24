Ông Trump 8 lần đi máy bay riêng của tội phạm ấu dâm Epstein

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được nhắc đến trong một loạt tài liệu mới về tỉ phú phạm tội ấu dâm Jeffrey Epstein được Bộ Tư pháp công bố hôm 23.12.

Trong số đó có một email của công tố viên New York nói rằng ông Trump đã ngồi trên máy bay riêng của tội phạm Epstein "nhiều lần hơn so với những gì đã được báo cáo trước đây".

Email cho biết ông đã bay trên chiếc máy bay này 8 lần vào những năm 1990.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội năm 2024, ông Trump nói ông "chưa bao giờ ở trên máy bay của Epstein, hoặc tại hòn đảo 'ngu ngốc' của hắn".

Trong số 8 chuyến bay có 4 chuyến mà có mặt trên máy bay là bà Ghislaine Maxwell, một đồng phạm của Epstein .

Bà đang thụ án 20 năm tù vì giúp Epstein lạm dụng tình dục các bé gái vị thành niên.

Trong một chuyến bay, chỉ có 3 hành khách là ông Epstein, ông Trump và một phụ nữ 20 tuổi giấu tên.

Theo email, "trên hai chuyến bay khác, hai hành khách lần lượt là những phụ nữ có thể là nhân chứng trong vụ án của Maxwell".

Không có cáo buộc nào trong email của công tố viên rằng ông Trump đã phạm tội và Nhà Trắng chưa ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận về email này.

Cho đến nay, không có cáo buộc hình sự nào chống lại ông Trump trong các tiết lộ từ hồ sơ về Epstein của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp Mỹ trong một bài đăng trên mạng xã hội cho rằng: "Một số tài liệu này chứa các tuyên bố không đúng sự thật và giật gân chống lại Tổng thống Trump đã được gửi cho FBI ngay trước cuộc bầu cử năm 2020. Cần phải nói rõ: những tuyên bố đó là vô căn cứ và sai sự thật, và nếu chúng có một chút đáng tin cậy nào, chắc chắn chúng đã bị sử dụng làm vũ khí chống lại Tổng thống Trump rồi".

Hôm 22.12, ông Trump đã xem nhẹ tầm quan trọng của các tài liệu Epstein: "Bởi vì toàn bộ chuyện liên quan hồ sơ Epstein này là một cách để cố gắng đánh lạc hướng khỏi thành công vang dội mà đảng Cộng hòa đang có. Ví dụ, hôm nay chúng tôi đang đóng những con tàu lớn nhất thế giới, những con tàu mạnh nhất thế giới. Và họ lại hỏi tôi những câu hỏi về Jeffrey Epstein. Tôi tưởng chuyện đó đã xong rồi".

Tấm thiệp được cho là do Epstein viết cho Larry Nassar có nội dung ám chỉ đến ông Trump ẢNH: REUTERS

Việc công bố khoảng 30.000 trang tài liệu hôm 23.12 cũng bao gồm hình ảnh một tấm thiệp được cho là do Epstein viết cho Larry Nassar, bác sĩ thể dục dụng cụ đang thụ án chung thân vì lạm dụng tình dục hàng trăm bé gái.

Tấm thiệp dường như ám chỉ đến ông Trump trong một dòng viết tay có nội dung: "tổng thống của chúng ta cũng chia sẻ tình yêu của chúng ta dành cho những cô gái trẻ, hấp dẫn".

Nhưng chỉ vài giờ sau khi tấm thiệp được công bố, Bộ Tư pháp Mỹ trong một tuyên bố khẳng định tấm thiệp là "giả mạo":

"Lá thư giả mạo này nhắc nhở rằng việc một tài liệu được Bộ Tư pháp công bố không có nghĩa là những cáo buộc hoặc tuyên bố trong tài liệu đó là sự thật. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục công bố tất cả tài liệu được yêu cầu theo luật", tuyên bố viết.

Phong bì trong hình có dấu bưu điện Virginia, không phải New York - nơi Epstein bị giam giữ - và dường như đã được xử lý ba ngày sau khi tội phạm này tử vong vào tháng 8.2019.

Nhà Trắng chưa ngay lập tức phản hồi các yêu cầu bình luận về tấm thiệp.