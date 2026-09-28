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    Ông Trump bác kế hoạch 7 ngày của Iran nhưng đàm phán vẫn tiếp tục
    VideoThế giới

    Ông Trump bác kế hoạch 7 ngày của Iran nhưng đàm phán vẫn tiếp tục

    La Vi-Văn Khoa
    Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27.9 cho hay ông kỳ vọng các cuộc đàm phán với Iran sẽ nối lại trong tuần tới, sau khi bác bỏ kế hoạch 7 ngày của Tehran.

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