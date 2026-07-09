Ông Trump bất ngờ đổi chuyên cơ sau khi dự hội nghị NATO

Tin liên quan Thầy dạy lái nhảy khỏi máy bay, học viên tự hạ cánh Một thầy dạy lái máy bay tại Argentina đã bất ngờ mở cửa nhảy ra ngoài tự sát khi máy bay đang ở giữa không trung, bỏ lại nữ học viên dù đang bàng hoàng hoảng sợ vẫn tự xoay xở lái máy bay hạ cánh an toàn. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Donald Trump Trump Không lực một tổng thống mỹ boeing 747 Qatar Thổ Nhĩ Kỳ Air Force One
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