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Ông Trump bất ngờ đổi chuyên cơ sau khi dự hội nghị NATO
Video Thế giới

Ông Trump bất ngờ đổi chuyên cơ sau khi dự hội nghị NATO

Trí Đỗ - La Vi

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8.7 cho biết ông sẽ rời Thổ Nhĩ Kỳ bằng một chiếc Không lực Một đời cũ, thay vì chiếc Boeing 747 do Qatar tặng và đã được tân trang.

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