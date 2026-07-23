Ông Trump bất ngờ đổi giọng sau cáo buộc Trung Quốc can thiệp bầu cử

Tổng thống Trump cho hay Mỹ sẽ thảo luận vấn đề trên với giới chức Trung Quốc, nhưng không đề cập khả năng áp đặt bất kỳ biện pháp trừng phạt nào. Ông cũng cho hay vụ việc bị cáo buộc đã thuộc về quá khứ, theo CNN ngày 22.7.

"Việc đó đã xảy ra từ lâu rồi. Tôi nghĩ Trung Quốc ngày nay có lẽ khác một chút so với thời điểm đó", ông Trump nói

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ở Nhà Trắng ngày 21.7.2026 ẢNH: AP

Phát biểu này trái ngược với bài phát biểu trên truyền hình giờ vàng hồi tuần trước, khi ông Trump cáo buộc Trung Quốc đã thu thập trái phép 220 triệu hồ sơ cử tri Mỹ từ năm 2020. Khi đó, ông mô tả vụ việc là "cơn ác mộng an ninh bầu cử chưa từng có".

Tuy nhiên, ngày 21.7, ông Trump nói hành vi bị cáo buộc này không khác nhiều so với những gì Mỹ cũng làm với Trung Quốc. "Họ làm những việc này và chúng ta cũng làm những việc kia với họ. Thành thật mà nói, chúng ta cũng làm nhiều việc nhắm tới họ. Đây không phải là chuyện một chiều", theo ông chủ Nhà Trắng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 22.7 cho biết ông không thảo luận về cáo buộc can thiệp bầu cử trong cuộc gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội nghị ASEAN tại Philippines. Theo ông Rubio, 2 bên chủ yếu trao đổi về chuyến thăm Washington dự kiến của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ vào tháng 9.

"Về cơ bản, mục đích chính là tạo nền tảng cho một chuyến thăm tích cực khác. Tôi nghĩ Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ có một chuyến thăm rất tích cực khi ông ấy đến Washington", ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Mỹ và Trung Quốc là 2 quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, đặc biệt về kinh tế, nên cần duy trì quan hệ dù vẫn tồn tại nhiều khác biệt lớn. Ông cũng nói 2 bên có những lĩnh vực "hợp tác tiềm năng".

Sau đó, ông Rubio giải thích bài phát biểu của ông Trump hồi tuần trước là việc công bố các tài liệu được giải mật từ cộng đồng tình báo Mỹ. Một quan chức Nhà Trắng cho biết công tác chuẩn bị cho chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập tới Mỹ vào tháng 9 vẫn đang được tiến hành.

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