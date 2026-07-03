Ông Trump bị ám sát hụt năm 2024: Mật vụ Mỹ bỏ lỡ 102 cảnh báo

Theo Reuters dẫn báo cáo của Tổng thanh tra Bộ An ninh nội địa Mỹ ngày 2.7, mật vụ không nắm được các trao đổi vô tuyến ngày 13.7.2024 vì không thiết lập phòng liên lạc chung với cảnh sát địa phương. Khi đó, ông Trump là cựu tổng thống Mỹ và ứng viên tranh cử tổng thống.

Trong lúc Mật vụ Mỹ thiếu kênh liên lạc trực tiếp, lực lượng địa phương tiếp nhận thông tin về một người khả nghi, sau đó được xác định là Thomas Crooks.

Các nhân viên Mật vụ Mỹ bảo vệ ông Trump sau vụ xả súng tại Butler, bang Pennsylvania ngày 13.7.2024

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"Thay vào đó, chúng tôi phát hiện mật vụ chỉ nhận được 5 cuộc gọi điện thoại và 3 tin nhắn văn bản về Crooks", báo cáo nêu. Do thiếu thông tin, các thành viên Mật vụ đã không cảnh báo đội bảo vệ ông Trump về những lo ngại liên quan người khả nghi này.

Crooks sau đó leo lên một mái nhà gần khu vực mít tinh, nơi có tầm nhìn trực tiếp về phía ông Trump khi ông đang phát biểu vận động tranh cử. Tay súng đã bắn 8 phát đạn trước khi bị lực lượng an ninh tiêu diệt. Một người trong đám đông thiệt mạng, nhiều người khác bị thương, trong khi ông Trump bị thương ở tai do đạn sượt qua.

Báo cáo cũng cho biết Crooks đã điều khiển một máy bay không người lái bay (UAV) qua khu vực vài giờ trước vụ nổ súng. Chuyến bay này không bị phát hiện vì hệ thống chống UAV của mật vụ khi đó không hoạt động.

Theo Tổng thanh tra Bộ An ninh nội địa Mỹ, hệ thống chống UAV được giao cho một nhân sự "thiếu kinh nghiệm" vận hành và người này chưa từng thử nghiệm hệ thống trước sự kiện. Người điều khiển mất nhiều giờ để khắc phục sự cố. Trong thời gian đó, Crooks đã thực hiện chuyến bay UAV kéo dài gần 9 phút mà không bị phát hiện.

Các khuyến nghị trong báo cáo tập trung vào việc cải thiện chia sẻ thông tin, thiết lập cơ chế liên lạc phối hợp với lực lượng địa phương và xử lý các lỗ hổng an ninh trước khi sự kiện diễn ra.

Trong tuyên bố, Mật vụ Mỹ cho biết đồng ý với các khuyến nghị của tổng thanh tra. "Nhiều khuyến nghị trong số này đã được xác định... và đã được thực hiện như một phần trong nỗ lực cải cách đang diễn ra của chúng tôi", một phát ngôn viên Mật vụ Mỹ cho biết.

Báo cáo ngày 2.7 là kết quả mới nhất trong loạt cuộc điều tra của các cơ quan giám sát chính phủ và Quốc hội Mỹ, chỉ ra những thiếu sót nghiêm trọng trong công tác bảo vệ ông Trump tại sự kiện ở Butler.

Vụ nổ súng được xem là một trong những nỗ lực ám sát nghiêm trọng nhất nhằm vào một tổng thống hoặc ứng viên tổng thống Mỹ trong nhiều thập niên, đồng thời làm dấy lên tranh cãi gay gắt về năng lực bảo vệ của nhân viên Mật vụ Mỹ.