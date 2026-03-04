Ông Trump biện minh cho cuộc chiến, nói Iran 'sẽ tấn công trước'

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3.3 đã tìm cách biện minh cho một cuộc chiến tranh trên không chống lại Iran trên quy mô lớn và không giới hạn thời gian khi nói rằng ông đã ra lệnh tấn công vì ông có "cảm giác" rằng Iran sẽ tấn công trước, sau khi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này bị đình trệ.

Ông Trump nói: “Các bạn thấy đấy, chúng tôi đã đàm phán với những kẻ điên rồ này và theo ý kiến của tôi, họ sẽ tấn công trước. Họ sẽ tấn công. Nếu chúng ta không làm vậy, họ sẽ tấn công trước. Tôi tin chắc điều đó”.

Ông Trump không đưa ra được bằng chứng nào để chứng minh quan điểm đó. Tehran luôn bác bỏ cáo buộc nước này muốn sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Nhưng nếu chúng ta không làm những gì chúng ta đang làm ngay bây giờ, thì đã có một cuộc chiến tranh hạt nhân và Iran sẽ tiêu diệt nhiều quốc gia”, ông Trump nói.

Một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Israel tại Tehran, Iran hôm 3.3 ẢNH: REUTERS

Ông Trump cũng nói rằng quân đội Mỹ đã thành công trong việc tấn công nhiều mục tiêu hải quân và không quân của Iran.

Các vụ nổ lại làm rung chuyển Tehran trong ngày thứ 4 của của cuộc chiến.

Iran đã đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bằng cách bắn tên lửa và máy bay không người lái vào các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh láng giềng và Israel, và bằng cách siết chặt hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz.

Hôm 3.3, một tòa nhà và nhiều xe cộ bị hư hại ở quận Tel Aviv của Israel sau khi trúng mảnh đạn trong một cuộc tấn công tên lửa của Iran.

Du khách ở Jerusalem vội vã tìm nơi trú ẩn khi còi báo động vang lên cảnh báo về tên lửa đang bay tới.

Sau tiếng còi báo động là những tiếng nổ khi một số tên lửa bị đánh chặn trên bầu trời thành phố.

Và những cột khói bốc lên gần biên giới Israel-Lebanon.

Lebanon trong ngày 3.3 bị cuốn sâu hơn vào cuộc chiến, khi nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn phóng tên lửa vào Israel ngày thứ hai liên tiếp.

Trong khi đó, Israel đã điều quân vào miền nam Lebanon và tiến hành nhiều đợt không kích.

Ông Trump cho rằng cuộc chiến có thể kéo dài bốn hoặc năm tuần, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng chiến sự "sẽ không kéo dài nhiều năm".