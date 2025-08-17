Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ông Trump bỏ yêu cầu ngừng bắn, khuyên Ukraine đồng ý với Nga
Video Thế giới

Ông Trump bỏ yêu cầu ngừng bắn, khuyên Ukraine đồng ý với Nga

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
17/08/2025 15:50 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16.8 cho rằng Ukraine nên đạt được một thỏa thuận để chấm dứt xung đột với Nga vì "Nga là một cường quốc rất lớn, còn [Ukraine] thì không".

Tự động phát

Ông Trump bỏ yêu cầu ngừng bắn, khuyên Ukraine đồng ý với Nga

Đang chạy

Ông Trump bỏ yêu cầu ngừng bắn, khuyên Ukraine đồng ý với Nga

Bà Clinton sẽ đề cử Nobel Hòa bình cho ông Trump với điều kiện gì?

Bà Clinton sẽ đề cử Nobel Hòa bình cho ông Trump với điều kiện gì?

Nga sắp thử tên lửa 'vô đối' Burevestnik?

Nga sắp thử tên lửa 'vô đối' Burevestnik?

Ukraine lần đầu đánh chìm tàu Nga trên biển Caspi?

Ukraine lần đầu đánh chìm tàu Nga trên biển Caspi?

Mỹ có màn phô trương sức mạnh khi đón ông Putin dự thượng đỉnh?

Mỹ có màn phô trương sức mạnh khi đón ông Putin dự thượng đỉnh?

Ông Trump khuyên Ukraine đồng ý thỏa thuận, hứa đảm bảo an ninh sau thượng đỉnh Mỹ-Nga

Ông Trump khuyên Ukraine đồng ý thỏa thuận, hứa đảm bảo an ninh sau thượng đỉnh Mỹ-Nga

Cái bắt tay tại thượng đỉnh Trump - Putin hé lộ điều gì?

Cái bắt tay tại thượng đỉnh Trump - Putin hé lộ điều gì?

Thượng đỉnh Trump - Putin 'rất hiệu quả' nhưng chưa đạt thỏa thuận về Ukraine

Thượng đỉnh Trump - Putin 'rất hiệu quả' nhưng chưa đạt thỏa thuận về Ukraine

Khách sạn sang chảnh ra vỉa hè bán hàng ăn khi người Trung Quốc thắt chi tiêu

Khách sạn sang chảnh ra vỉa hè bán hàng ăn khi người Trung Quốc thắt chi tiêu

Ông Trump cân nhắc để chính phủ Mỹ mua cổ phần Intel

Ông Trump cân nhắc để chính phủ Mỹ mua cổ phần Intel

Phát biểu của ông được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh tại Alaska, nơi ông Vladimir Putin được cho là đã yêu cầu thêm lãnh thổ của Ukraine.

Một nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán tiết lộ rằng trong một cuộc trao đổi sau đó với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Trump cho biết ông Putin đề nghị đóng băng phần lớn chiến tuyến nếu Kyiv rút khỏi toàn bộ vùng Donetsk.

Khu vực công nghiệp này là một trong những mục tiêu chính của Moscow.

Ông Zelensky được cho là đã bác bỏ đề xuất này.

- Ảnh 1.

Một tòa nhà bị hư hại do cuộc không kích của Nga ở Donetsk

ẢNH: REUTERS

Ông Trump cũng cho biết ông đồng ý với ông Putin rằng nên đạt thỏa thuận hòa bình mà không cần có thỏa thuận ngừng bắn trước đó như Ukraine và các đồng minh châu Âu yêu cầu.

Lập trường này sẽ được Moscow hoan nghênh, vì Nga trước đó tuyên bố muốn một giải pháp toàn diện – chứ không phải tạm dừng chiến sự.

Ông Zelensky cho biết ông sẽ đến Washington vào ngày 18.8 để thảo luận các bước tiếp theo với ông Trump.

Một nguồn tin thân cận nói với Reuters rằng các nhà lãnh đạo châu Âu cũng được mời tham dự.

Hai ông Trump-Putin đã gặp nhau gần ba giờ đồng hồ tại Alaska vào hôm 16.8, trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga đầu tiên kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2.2022.

Quân đội Nga trong các tháng qua đã nhiều bước tiến sâu hơn.

Tại thủ đô Kyiv, người dân yêu cầu hành động cụ thể.

"Chà, lại chỉ là những lời nói suông. Điều này đã được dự đoán và mọi người đều biết nó sẽ kết thúc thế nào. Và những dự đoán đều đồng nhất. Kết quả đúng như vậy. Vậy chúng tôi mong đợi điều gì? Chúng tôi mong đợi những hành động thực sự nghiêm túc. Trong trường hợp này, từ ông Trump, từ chính ông ấy. Và điều đó có thể là gây sức ép lên Nga", một người dân Kyiv cho hay.

Các nhà phân tích ước tính cuộc xung đột – được coi là đẫm máu nhất châu Âu trong 80 năm – đã khiến hơn một triệu người từ cả hai bên thiệt mạng hoặc bị thương.

Tin liên quan

Mỹ có màn phô trương sức mạnh khi đón ông Putin dự thượng đỉnh?

Mỹ có màn phô trương sức mạnh khi đón ông Putin dự thượng đỉnh?

Tổng thống Nga Vladimir Putin được chào đón tại Alaska (Mỹ) bằng màn phô diễn sức mạnh quân sự của Mỹ, với nhiều mẫu máy bay chiến đấu hiện đại.

Khám phá thêm chủ đề

Trump nga UKRAINE xung đột Nga-Ukraine
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận