Ông Trump bỏ yêu cầu ngừng bắn, khuyên Ukraine đồng ý với Nga

Phát biểu của ông được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh tại Alaska, nơi ông Vladimir Putin được cho là đã yêu cầu thêm lãnh thổ của Ukraine.

Một nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán tiết lộ rằng trong một cuộc trao đổi sau đó với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Trump cho biết ông Putin đề nghị đóng băng phần lớn chiến tuyến nếu Kyiv rút khỏi toàn bộ vùng Donetsk.

Khu vực công nghiệp này là một trong những mục tiêu chính của Moscow.

Ông Zelensky được cho là đã bác bỏ đề xuất này.

Một tòa nhà bị hư hại do cuộc không kích của Nga ở Donetsk ẢNH: REUTERS

Ông Trump cũng cho biết ông đồng ý với ông Putin rằng nên đạt thỏa thuận hòa bình mà không cần có thỏa thuận ngừng bắn trước đó như Ukraine và các đồng minh châu Âu yêu cầu.

Lập trường này sẽ được Moscow hoan nghênh, vì Nga trước đó tuyên bố muốn một giải pháp toàn diện – chứ không phải tạm dừng chiến sự.

Ông Zelensky cho biết ông sẽ đến Washington vào ngày 18.8 để thảo luận các bước tiếp theo với ông Trump.

Một nguồn tin thân cận nói với Reuters rằng các nhà lãnh đạo châu Âu cũng được mời tham dự.

Hai ông Trump-Putin đã gặp nhau gần ba giờ đồng hồ tại Alaska vào hôm 16.8, trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga đầu tiên kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2.2022.

Quân đội Nga trong các tháng qua đã nhiều bước tiến sâu hơn.

Tại thủ đô Kyiv, người dân yêu cầu hành động cụ thể.

"Chà, lại chỉ là những lời nói suông. Điều này đã được dự đoán và mọi người đều biết nó sẽ kết thúc thế nào. Và những dự đoán đều đồng nhất. Kết quả đúng như vậy. Vậy chúng tôi mong đợi điều gì? Chúng tôi mong đợi những hành động thực sự nghiêm túc. Trong trường hợp này, từ ông Trump, từ chính ông ấy. Và điều đó có thể là gây sức ép lên Nga", một người dân Kyiv cho hay.

Các nhà phân tích ước tính cuộc xung đột – được coi là đẫm máu nhất châu Âu trong 80 năm – đã khiến hơn một triệu người từ cả hai bên thiệt mạng hoặc bị thương.