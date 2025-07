Ông Trump chảy máu nhiều sau vụ ám sát hụt, trợ lý tưởng trúng nhiều phát đạn

vụ

Ngày 13.7.2024 chứng kiến thời khắc bước ngoặt trong chiến dịch tranh cử của ông Trump ảnh: afp

Trích đoạn từ quyển sách do tờ The Washington Post thực hiện có tựa đề "2024: How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America" (tạm dịch: 2024: Ông Trump lấy lại Nhà Trắng còn đảng Dân chủ đánh mất nước Mỹ ra sao?) đã hé lộ những chi tiết mới về vụ ám sát hụt ở Butler (bang Pennsylvania, Mỹ) gần 1 năm sau.

Ngày 13.7.2024, ông Trump, lúc đó là ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, đã bị đạn sượt qua tai trong khi phát biểu trên sân khấu. Kẻ nổ súng tên Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, phục kích trên nóc nhà cách đó gần 100 m.

Ông Trump đã được các mật vụ Mỹ đưa khỏi hiện trường đến bệnh viện.

"Ông Trump ngồi trên giường bệnh, trên người vẫn còn nguyên bộ vest. Phần tai đổ máu được băng lại. Máu vương vãi khắp nơi", theo quyển sách.

"Họ (các trợ lý) tưởng tôi trúng từ 4 đến 5 viên đạn vì máu quá nhiều", ông Trump sau đó nói với các tác giả viết sách. Nhóm trợ lý giờ đây hiện là Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, Giám đốc truyền thông Steven Cheung và Phó chánh văn phòng Dan Scavino.

Cả ba nhanh chóng nhận ra ông Trump chẳng sao cả, "bởi vì ông ấy bắt đầu pha trò" trên giường bệnh viện", theo quyển sách.

Ngày 13.7.2024 trở thành bước ngoặt cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump. Sau đó, các đại gia công nghệ Mỹ lần lượt bày tỏ sự ủng hộ đối với ứng viên đảng Cộng hòa, có thể kể đến tỉ phú Jeff Bezos của Amazon và tỉ phú Mark Zuckerberg của Meta.

"Ông Bezos nói rằng bản năng của ông Trump cho thấy con người thực sự của ông, thế là ông muốn họ trở thành bạn bè", theo sách.

Còn ông Zuckerberg sau đó cho biết khi thấy ông Trump "vung nắm đấm trên không" sau khi bị bắn là "một trong những điều ngầu nhất" mà ông từng chứng kiến trong đời.

Ngày 13.7 cũng chứng kiến tỉ phú Elon Musk chính thức ủng hộ ông Trump tranh cử tổng thống. "Tôi hoàn toàn ủng hộ ông Trump và hy vọng ông sẽ mau hồi phục", ông Musk viết trên X ngay hôm ấy.

Quyển sách sẽ lên kệ tại Mỹ vào ngày 8.7.