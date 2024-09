Ông Trump: 'Chỉ những tổng thống có sức ảnh hưởng mới bị bắn'

"Bạn biết đấy, chỉ những tổng thống có sức ảnh hưởng mới bị bắn", ông Trump phát biểu trong sự kiện tiếp xúc cử tri tại thành phố Flint, bang Michigan ngày 17.9, hai ngày sau khi Mật vụ Mỹ ngăn chặn vụ nghi là âm mưu ám sát nhằm vào cựu tổng thống khi ông đang chơi golf tại bang Florida, New York Post vừa đưa tin.

"Tranh cử tổng thống là một công việc nguy hiểm", ông Trump nói với người điều phối chương trình, Thống đốc bang Arkansas Sarah Sanders.

Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở bang Michigan ngày 17.9 ẢNH: REUTERS

"Chúa vẫn chưa xong việc với cựu Tổng thống Trump. Ông ấy là người cứng rắn nhất mà tôi biết và là chiến binh mà đất nước chúng ta đang rất cần lúc này", bà Sanders nói.

Ông Trump cho biết bản thân cũng đã có cuộc điện thoại với Tổng thống Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris sau âm mưu ám sát. Nghi phạm Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, đã bị bắt và bị buộc tội liên quan đến súng cấp liên bang sau khi cơ quan chức năng Mỹ phát hiện người này trốn trong bụi ở gần sân golf và chĩa súng vào ông Trump hôm 15.9.

Tờ The New York Times ngày 17.9 đưa tin cựu Tổng thống Trump đã có cuộc gặp riêng với quyền Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Ronald L. Rowe Jr, đề cập việc thiết lập các biện pháp an ninh mới nếu ông Trump muốn tiếp tục chơi golf. Ông Trump đã hỏi rằng liệu có an toàn để tiếp tục chơi golf không. Ông Rowe Jr cho biết Mật vụ Mỹ nhận định sân golf ở căn cứ Andrews, bang Maryland là địa điểm an toàn cho ông Trump vì đây là sân của quân đội.

Âm mưu ám sát nhằm vào ông Trump ngày 15.9 đặt ra những dấu hỏi về độ hiệu quả của Cơ quan Mật vụ Mỹ trong công tác bảo vệ nhân vật quan trọng. Trong sự kiện ngày 17.9, ông Trump cũng cảm ơn Mật vụ Mỹ. "Họ đã làm rất tốt công việc. Giờ đây họ cần nhiều người hơn", ông nói, theo The Guardian.