Ông Trump cho Iran 'cơ hội cuối', trách Exxon, Chevron kiếm 'quá nhiều tiền'

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng sau khi Iran cho biết không có cuộc đàm phán nào với Mỹ đang diễn ra và không có cuộc gặp nào được lên lịch.