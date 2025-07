Ông Trump cho phép người nước ngoài làm việc nếu được nông dân Mỹ bảo lãnh

Ông Trump đã mời toàn thể nghị sĩ thuộc lưỡng viện quốc hội Mỹ chứng kiến thời khắc lịch sử khi ông đặt bút ký ban hành OBBB ở Nhà Trắng. Nhằm đẩy không khí lên cao trào, các oanh tạc cơ tàng hình B-2 bay qua vùng trời bên trên Nhà Trắng khi sự kiện diễn ra.

Sau khi ông làm việc liên tục gần 20 giờ trên điện thoại và trong thời gian này không ngừng cập nhật trạng thái trên Truth Social, cuối cùng Hạ viện Mỹ cũng thông qua dự luật với tỷ lệ phiếu 218-214, tức gần như toàn bộ nghị sĩ đảng Cộng hòa đều bỏ phiếu thuận. Tất cả 212 thành viên đảng Dân chủ bỏ phiếu chống, và 2 phiếu chống còn lại đến từ 2 nghị sĩ đảng Cộng hòa là ông Thomas Massie (bang Kentucky) và ông Brian Fitzpatrick (bang Pennsylvania).

Như vậy, phần thắng cuối cùng vẫn thuộc về Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa.

Trong một chiến thắng khác của ông Trump, Tòa Tối cao Mỹ hôm 3.7 đã dỡ bỏ những hạn chế được tòa cấp thấp hơn ban hành nhằm bảo vệ 8 dân nhập cư lậu bị trục xuất đến nước thứ ba là Nam Sudan, theo Reuters. Trợ lý Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Tricia McLaughlin gọi quyết định trên của Tối cao Pháp viện là "thắng lợi cho pháp quyền, an toàn và an ninh của người Mỹ", đồng thời cho biết nhóm 8 người trên được đưa đến Nam Sudan hôm 4.7.

Cùng ngày, Reuters đưa tin Tổng thống Trump cho biết sẵn sàng cho phép người nước ngoài tiếp tục làm việc ở Mỹ nếu họ nhận được bảo lãnh từ chủ lao động là nông dân Mỹ.