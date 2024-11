Ông Trump công bố loạt nhân sự mới

Sau khi lựa chọn số một của ông Trump cho chức Bộ trưởng Tư pháp Matt Gaetz phải rút lui vì gây quá nhiều tranh cãi, Tổng thống đắc cử dường như đang nhanh chóng gác lại thất bại trên khi liên tiếp bổ nhiệm nhân sự mới cho chính quyền sắp tới. Theo tổng hợp của tờ The Washington Post, ông Trump đã công bố 9 lựa chọn vào tối 22.11 (sáng qua, giờ VN).

Ông Trump tại lễ mừng chiến thắng ở Florida ngày 6.11 Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Tài chính lộ diện

Cái tên đáng chú ý nhất trong số 9 lựa chọn nói trên là tỉ phú Scott Bessent, người được đề cử làm Bộ trưởng Tài chính. Là chức vụ có ảnh hưởng rộng lớn đối với các vấn đề kinh tế và đứng thứ 5 trong danh sách kế vị tổng thống, nên việc cạnh tranh cho chiếc ghế Bộ trưởng Tài chính đã diễn ra gay gắt trong những ngày qua, theo Reuters. Cũng vì đó mà lựa chọn của ông Trump cho chức Bộ trưởng Tài chính thu hút sự chú ý không chỉ của giới kinh doanh tại Phố Wall mà còn từ khắp nơi trên thế giới.

Ông Bessent (62 tuổi) là nhân vật kỳ cựu trong ngành tài chính và đã giảng dạy nhiều năm tại Đại học Yale, chủ trương cải cách thuế và bãi bỏ các quy định cản trở sự phát triển của doanh nghiệp, kiểm soát lạm phát. Theo Reuters, một số nhà chiến lược đánh giá tích cực về sự lựa chọn này bởi ông Bessent là người am hiểu thị trường và không quá quyết liệt liên quan chính sách thuế quan, dù coi đó là "công cụ đàm phán với các đối tác thương mại". Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng giám sát các lĩnh vực khác như tài chính liên bang, ngân hàng, cấm vận quốc tế.

Cùng ngày, ông Trump bổ nhiệm lại ông Russell Vought làm Giám đốc Văn phòng Quản lý hành chính và ngân sách thuộc Nhà Trắng như trong nhiệm kỳ đầu. Theo AFP, đây là cơ quan quyền lực giúp quyết định các ưu tiên chính sách của tổng thống và cách chi tiêu cho chính sách đó. Ông Vought là một trong những đồng tác giả của Dự án 2025 (Project 2025), một kế hoạch thực thi chính sách cực hữu nhằm gia tăng quyền lực cho chủ nhân Nhà Trắng. Mặc dù ông Trump trong giai đoạn tranh cử bác bỏ cáo buộc liên quan dự án đầy tranh cãi này, nhiều quan chức trong chính quyền đầu của ông có liên quan dự án và nhiều người đã được bổ nhiệm các chức vụ trong chính quyền tới, gồm ông Brendan Carr, Tom Homan, John Ratcliffe, Stephen Miller, Pete Hoekstra.

Nội các gần đủ

Hôm qua, Tổng thống đắc cử Trump công bố 2 vị trí trợ lý mới trong nhiệm kỳ tới. Theo The Hill, nhà bình luận chính trị Sebastian Gorka được bổ nhiệm làm Giám đốc cấp cao phụ trách chống khủng bố của Nhà Trắng, còn cựu quan chức ngoại giao Alex Wong làm Phó cố vấn an ninh quốc gia. Ông Gorka từng là cố vấn trong chính quyền nhiệm kỳ đầu của ông Trump và được cho là có hơn 30 năm kinh nghiệm về an ninh quốc gia. Trong khi đó, ông Wong từng làm Phó đại diện đặc biệt về CHDCND Triều Tiên, giúp chuẩn bị sự kiện thượng đỉnh Mỹ - Triều và sau đó trở thành Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương.

Các đề cử còn lại gồm hạ nghị sĩ Lori Chavez-DeRemer, người được chọn làm Bộ trưởng Lao động, cựu hạ nghị sĩ Scott Turner làm Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển đô thị, bác sĩ - cựu chuyên gia y tế của Fox News Janette Nesheiwat làm Tổng Y sĩ Mỹ, cựu hạ nghị sĩ Dave Weldon làm Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật, bác sĩ phẫu thuật Marty Makary làm Giám đốc Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm. Đến nay, nội các của ông Trump chỉ còn trống vị trí Bộ trưởng Nông nghiệp nhưng truyền thông dự đoán nhà lãnh đạo sẽ sớm công bố chọn cựu thượng nghị sĩ Kelly Loeffler cho chức vụ này.