Ông Trump đánh thuế bổ sung 100% để trả đũa biện pháp 'bất ngờ' từ Trung Quốc
Video Thế giới

Ông Trump đánh thuế bổ sung 100% để trả đũa biện pháp 'bất ngờ' từ Trung Quốc

La Vi
La Vi
11/10/2025 12:42 GMT+7

Tổng thống Donald Trump hôm 10.10 cho biết Mỹ sẽ áp dụng mức thuế bổ sung 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và áp đặt biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với tất cả phần mềm quan trọng do Mỹ sản xuất kể từ ngày 1.11.

Thông báo này được đưa ra sau bài đăng trước đó trên Truth Social, trong đó ông úp mở đe dọa sẽ tăng mạnh thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc và cũng đe dọa hủy cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Tập Cận Bình, sau khi Bắc Kinh thắt chặt các hạn chế về đất hiếm.

Trong bài đăng, ông Trump phàn nàn về điều mà ông mô tả là kế hoạch của Trung Quốc nhằm "bắt chẹt" nền kinh tế toàn cầu khi Bắc Kinh mở rộng đáng kể các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nguyên tố đất hiếm vào ngày 9.10.

Ông Trump dự kiến gặp Chủ tịch Tập Cận Bình vào khoảng ba tuần nữa tại Hàn Quốc, nhưng trong bài đăng hôm 10.10 ông cho rằng không còn lý do gì để tổ chức cuộc gặp.

Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng sau đó, ông Trump cho biết mình chưa hủy kế hoạch gặp ông Tập.

"Tôi chưa [hủy cuộc gặp], nhưng tôi cũng không biết sẽ có cuộc gặp hay không. Nhưng dù gì thì tôi cũng sẽ đến Hàn Quốc, nên tôi cho rằng có lẽ chúng tôi sẽ gặp nhau. Nhưng rõ ràng Trung Quốc đã làm một chuyện mà chẳng ai làm với thế giới như vậy. Rất là sốc. Chúng tôi rất ngạc nhiên", ông Trump cho hay.

- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 10.10

ẢNH: REUTERS

Bắc Kinh chưa bao giờ xác nhận sẽ có cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

Trung Quốc thống trị thị trường đất hiếm, là nguyên liệu rất cần thiết cho sản xuất công nghệ.

Những bình luận của ông Trump đã đẩy thị trường và mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vào vòng xoáy bất ổn.

Chỉ số S&P 500 đã giảm mạnh vào ngày 10.10, còn chỉ số Nasdaq, tập trung vào công nghệ, đã kết thúc phiên giao dịch với mức giảm hơn 3,5%.

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc Mỹ Thuế quan Đất hiếm
