Ông Trump dọa đánh thuế đối tác thương mại của Iran, Tehran để ngỏ đối thoại

Truyền hình nhà nước Iran hôm 12.1 đã phát sóng hình ảnh các đám tang cho những người đã thiệt mạng trong các cuộc bạo động mà Tehran cáo buộc là do "Mỹ và Israel cầm đầu".

Iran nói Mỹ và Israel đã kích động gây rối, sau khi chính quyền ra tay trấn áp biểu tình hồi cuối tuần.

Một số tổ chức nhân quyền thống kê có hơn 500 người chết trong các cuộc biểu tình tại Iran những ngày qua, trong khi đó có những thông tin cho rằng số người chết lên đến hàng ngàn người. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin có hơn 100 nhân viên an ninh thiệt mạng khi đụng độ các nhóm biểu tình. Tất cả các số liệu đó đều không thể kiểm chứng được.

Dòng thông tin từ Iran đã bị cản trở bởi tình trạng mất internet kể ngày 8.1.

Các cuộc biểu tình hiện tại của Iran bắt đầu vào ngày 28.12.2025 để phản đối giá cả tăng vọt, trước khi chuyển hướng chống lại giới lãnh đạo.

Iran từng chứng kiến không ít làn sóng biểu tình trong quá khứ. Nhưng lần này Tehran đối mặt với tình trạng bất ổn sau khi thấy ảnh hưởng khu vực của mình suy giảm, và đất nước này vẫn đang gầy dựng lại sau một cuộc chiến với Israel năm ngoái, trong đó có các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12.1 đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng: "Bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Iran sẽ phải chịu mức thuế 25% đối với tất cả giao dịch được thực hiện với Mỹ, có hiệu lực ngay lập tức". Động thái này được đánh giá là nhằm tăng cường sức ép kinh tế lên quốc gia Trung Đông.

Một ngày trước đó, hôm 11.1 ông Trump cho biết đang cân nhắc các lựa chọn đối phó với bạo lực, bao gồm cả lựa chọn quân sự.

Người dân Iran tham dự một cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ ở Tehran, Iran ẢNH: REUTERS

Ông Trump nói rằng Iran đã kêu gọi đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này. Theo Reuters, một quan chức Mỹ cho biết ông Trump sẽ gặp các cố vấn cấp cao vào ngày 13.1 để thảo luận các lựa chọn đối với Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi hôm 12.1 cho biết Iran không tìm kiếm chiến tranh, nhưng đã sẵn sàng cho tình huống đó.

Ông nói tình hình đã được kiểm soát hoàn toàn, và Tehran sẵn sàng đàm phán với Washington.

Ông Araqchi cho biết hơn 50 nhà thờ Hồi giáo đã bị đốt cháy kể từ khi các cuộc biểu tình bùng nổ, và rằng "không người Iran nào tấn công một nhà thờ Hồi giáo".

Theo Đài CNN, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tiết lộ các thông điệp được giới chức Iran trao đổi kín với Mỹ khác với những tuyên bố công khai từ chính quyền Tehran. Theo nguồn thạo tin, Ngoại trưởng Iran Araghchi những ngày qua đã trao đổi với đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff.

Ông Araghchi nói rằng Iran sẵn sàng đối thoại, với điều kiện phải là đàm phán công bằng và tôn trọng.