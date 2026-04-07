Thế giới

Ông Trump dọa ‘nền văn minh Iran có thể biến mất’, Tehran phản ứng

Bảo Hoàng
07/04/2026 21:33 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7.4 đã đưa ra những cảnh báo mới với Iran, trong khi ‘tối hậu thư’ ông dành cho Tehran gần đến hạn chót.

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 7.4, ông Trump nêu rằng: “Cả một nền văn minh có thể biến mất trong đêm nay, không bao giờ có thể được khôi phục trở lại. Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng có lẽ nó sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ biết vào tối nay, một trong những thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử dài và phức tạp của thế giới”.

Trước đó, ông Trump đã đe dọa sẽ phá hủy các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng dân sự khác của Iran, nói rằng nước này sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu không mở cửa eo biển Hormuz trước 20 giờ ngày 7.4 theo giờ Mỹ (7 giờ sáng 8.4 theo giờ Việt Nam).

- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời họp báo tại Nhà Trắng ngày 6.4

ẢNH: REUTERS

Sau bài viết của ông Trump, CNN dẫn lời Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết sẽ có “rất nhiều cuộc đàm phán" trước thời hạn mà Tổng thống Donald Trump đặt ra cho Iran. Ông Vance khẳng định cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc “rất sớm”, thế nhưng việc nó kết thúc ra sao sẽ phụ thuộc vào người Iran.

Ngay sau lời cảnh báo mới nhất từ Tổng thống Trump, Iran đã ra tuyên bố đáp trả, nhấn mạnh nước này sẽ không ngần ngại tăng gấp đôi các cuộc tấn công với các bệ phóng tên lửa mới. Theo India TV, Iran cho biết đã đóng băng tất cả kênh ngoại giao và đàm phán gián tiếp với Mỹ.

Theo các nguồn thạo tin, Pakistan đang là một trong số những nước trung gian tích cực nhất trong việc tìm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Các nước trung gian được cho là đã gửi thông điệp từ Iran đến Mỹ rằng nếu Washington tấn công hạ tầng năng lượng Iran, Tehran sẽ đáp trả bằng các đợt không kích nhằm cơ sở năng lượng của các đồng minh và đối tác của Mỹ ở khắp Trung Đông, Reuters đưa tin.

Rộ tin Mỹ tấn công đảo Kharg của Iran

Quân đội Mỹ tấn công đảo Kharg của Iran trong chiến dịch vào tối 6.4 đến rạng sáng 7.4, theo truyền thông Mỹ.

