Ông Trump đứng về phía Bộ trưởng Chiến tranh đang đối mặt nguy cơ bị luận tội

Tuyên bố này được đưa ra sau khi hạ nghị sĩ Mỹ Thomas Massie, thuộc đảng Cộng hòa, vào hôm 9.11 đã trình bày tám điều khoản luận tội, kích hoạt một cuộc bỏ phiếu tiềm năng tại Hạ viện về các cáo buộc đối với Bộ trưởng Hegseth, gồm việc tiến hành chiến tranh chống Iran mà không có sự chấp thuận của Quốc hội và các hành vi lạm dụng quyền lực khác. Theo quy định của Hạ viện, cuộc bỏ phiếu phải diễn ra chậm nhất là vào ngày 11.11.

Tổng thống Trump trong khi đó cho rằng ông Hegseth đã làm tốt trong các cuộc chiến ở Venezuela và Iran.

Ông Trump nói: "Nhưng thực sự thì ông Hegseth đã làm gì? Ông ấy đã thắng cuộc chiến. Ông ấy nắm quyền chỉ huy. Ông ấy đã thắng cuộc chiến ở Venezuela. Như tôi đã nói, 48 phút. Không một sai sót. Không ai thiệt mạng. Và tôi nghĩ ông ấy chắc chắn đã thắng cuộc chiến ở Iran.

"Đúng, tôi sẽ đứng về phía ông ấy", ông Trump khẳng định.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong một thông điệp video tại Arlington, Virginia, Mỹ ẢNH: REUTERS

Động thái luận tội bất thường nhắm vào ông Hegseth - do chính một thành viên cùng đảng khởi xướng - diễn ra sau khi đảng Dân chủ giành được thế đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tuần trước.

Đảng Cộng hòa vẫn nắm quyền kiểm soát Hạ viện cho đến khi các thành viên mới nhậm chức vào tháng 1.2027, nhưng lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, ông Hakeem Jeffries (đại diện bang New York) - người được dự đoán sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện - khẳng định ông hoàn toàn ủng hộ việc luận tội ông Hegseth.

Đảng Cộng hòa đang giữ thế đa số mong manh tại Hạ viện với 218 ghế trong khi đảng Dân chủ có 214 ghế. Điều khoản luận tội phải được Hạ viện thông qua trước. Sau đó, Thượng viện sẽ mở phiên xét xử và bỏ phiếu. Nếu 2/3 số thượng nghị sĩ thông qua, ông Hegseth sẽ bị phế truất. Tuy nhiên, việc kết tội dường như khó xảy ra tại Thượng viện, nơi đảng Cộng hòa vẫn nắm 53 trong 100 ghế.

Nhiều thành viên đảng Cộng hòa, trong đó có Phó tổng thống JD Vance, đã tuyên bố rằng cuộc chiến tại Iran do ông Hegseth chỉ huy chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại nặng nề của đảng này trong cuộc bầu cử.

Trong một đoạn video ngắn công bố hôm 5.11, ông Hegseth đã đáp trả những người chỉ trích mình, mô tả nỗ lực luận tội này là "chiêu trò chính trị nhằm hủy hoại cá nhân" và khẳng định rằng "chiêu trò đó sẽ không hiệu quả với tôi".