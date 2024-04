Ông Trump được bảo vệ ra sao nếu bị giam?

Chưa có tiền lệ

Truyền thông Mỹ hôm qua loan tin Mật vụ Mỹ đang bàn bạc cách xử lý trong trường hợp cựu Tổng thống Donald Trump bị giam. Ông Trump đang bị xét xử tại TP.New York (bang New York) với 34 cáo buộc hình sự làm giả hồ sơ kinh doanh nhằm che giấu một bê bối tình ái trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Quá trình xét xử dự kiến kéo dài nhiều tuần, song các công tố viên đã đề nghị thẩm phán cảnh báo bị cáo rằng việc hăm dọa nhân chứng, coi thường quy định của tòa án có thể khiến ông bị tạm giam.

Ông Trump vẫy tay lúc bước vào phòng xét xử ngày 23.4

AFP

Việc một cựu tổng thống Mỹ bị giam là điều chưa từng có tiền lệ, sẽ đặt ra thách thức hậu cần to lớn cho lực lượng bảo vệ bởi ông Trump còn đang là ứng viên đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ. Theo luật, Mật vụ Mỹ có trách nhiệm bảo vệ ông Trump mọi lúc, mọi nơi, trừ trường hợp ông từ bỏ đặc quyền này như ông Richard Nixon từng làm vào năm 1985.

Theo tờ The New York Times, trong trường hợp bị giam, các tổ đặc vụ sẽ thay phiên nhau bảo vệ ông Trump 24/24 giờ trong trại giam. Vị cựu tổng thống sẽ được giam ở buồng giam biệt lập hoặc một khu riêng biệt. Thức ăn và các vật dụng cá nhân được kiểm tra kỹ lưỡng. Việc mang vũ khí bị cấm tuyệt đối trong trại giam nhưng các đặc vụ bảo vệ ông Trump sẽ được ngoại lệ.

"Việc bảo vệ có thể dễ dàng hơn. Việc không cần phải di chuyển giúp cho khâu hậu cần nhẹ nhàng hơn và vị trí của cựu tổng thống luôn được biết. Về lý thuyết, vòng an toàn được củng cố chắc chắn và không lo việc có người đột nhập phòng giam", báo The Washington Post dẫn lời cựu nhân viên mật vụ Jonathan Wackrow. Người phát ngôn Anthony Guglielmi của Mật vụ Mỹ từ chối bình luận về kế hoạch bảo vệ cụ thể nhưng cho hay cơ quan sử dụng những công nghệ, chiến thuật hiện đại nhất để bảo vệ yếu nhân. Người phát ngôn Thomas Mailey của Cơ quan nhà tù bang New York cũng từ chối tiết lộ cách quản lý phạm nhân nhưng cho biết cơ quan có hệ thống để đánh giá và đáp ứng nhu cầu y tế và an ninh cho phạm nhân.

Liệu ông Trump có bị giam?

Về việc ông Trump bị cáo buộc coi thường quy định của tòa án khi có phát biểu công kích nhân chứng, phía công tố viên đến nay chỉ đề nghị thẩm phán phạt tiền và chưa đến mức tạm giam. Liên quan các cáo buộc chính, trong trường hợp ông Trump bị kết tội, thẩm phán có thể đưa ra khung hình phạt từ mức nhẹ là quản chế cho đến nặng là 4 năm tù. Tuy nhiên, với độ tuổi hiện nay của vị cựu tổng thống và là lần đầu phạm tội, hình phạt tù nói trên được cho là quá nặng tay.

Nếu bị kết án và tái đắc cử tổng thống, ông Trump cũng không thể ân xá cho chính mình bởi đây là vụ án cấp tiểu bang. Các cựu quan chức cải huấn cho biết tại New York có nhiều trại giam đã đóng cửa toàn bộ hoặc một phần, có thể được sử dụng làm nơi giam giữ ông Trump. Vụ án tại New York là 1 trong 4 vụ án hình sự của ông Trump, với mức phạt có thể lên đến hàng chục năm tù. Ba vụ còn lại chưa rõ ngày xét xử. Tuần trước, hạ nghị sĩ Bennie Thompson của đảng Dân chủ công bố dự luật nhằm tước đặc quyền được bảo vệ trọn đời của các cựu tổng thống nếu họ bị kết án từ một năm tù trở lên.